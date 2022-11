Dead Cross – “II”

El lanzamiento de su séptimo disco no era un paso más en la carrera de Arctic Monkeys. Tras un “Tranquility Base Hotel & Casino” (2018) que llevó el universo sonoro de la agrupación a nuevas direcciones, pero que de paso no pudo replicar la aprobación masiva de sus anteriores trabajos, “The Car” parecía ser un ultimátum definitivo para ver si Alex Turner y compañía lograban volver a impactar artísticamente a un mundo que aún los refleja en aquel explosivo y lejano “AM” (2013). Una prueba de fuego que fue superada. Pese a que musicalmente la apuesta melódica y refinada que hicieron debutar hace cuatro años sigue direccionando de varias formas el actual trabajo, el resultado en “The Car” es mucho más brillante y cohesionado. Atrás quedaron los hoteles interestelares y la sobreexposición de Turner como capitán de la nave; ahora todo congenia en una pieza donde brilla la orquestación, se recupera el trabajo colectivo y la esencia cinematográfica toma el control de la obra.

El inicio del disco inmediatamente marca esa trilogía de conceptos. “There’d Better Be A Mirrorball” no sólo es una apertura que mejora lo buscado en “Star Treatment” (tema que abre Tranquility Base Hotel & Casino) y una engañosa bienvenida de lo que mostrará el nuevo trabajo, sino que de paso se posiciona como una de las mejores canciones en la discografía de Arctic Monkeys. Pese a que la declaración puede tornarse anticipada, la verdad es que las letras difusas de Turner, el elegante sonido de salón sesentero, el preciso sintetizador que llena el fondo de la escena y las cuerdas que expanden la producción, parecen ser todo lo que el disco de 2018 no logró ser. Una revancha que demuestra que el giro musical era el correcto, pero que sólo necesitaba tiempo para ser perfeccionado.

Dentro de esa mejora en la propuesta, sin duda destaca el mayor apoyo de Turner en sus compañeros de banda. En las diez piezas que componen el disco, el sello de los demás músicos aparece de forma clara durante el desarrollo de las canciones, algo que en su antecesor estuvo lejos de percibirse. Mientras que “I Ain’t Quite Where I Think I Am” muestra la impronta rockera de una agrupación funk norteamericana, la oscura “Sculptures Of Anything Goes” le da un protagonismo desconocido hasta ahora a Jamie Cook, gracias a un sintetizador Moog y una caja de ritmos. Por otra parte, la explosión final de la beatlesca y sublime “Body Paint” trae de vuelta los riffs de guitarra olvidados en el último tramo creativo de Arctic Monkeys.

Eso sí, estas obras y cada una de las que componen el larga duración, se agrupan en una idea aún mayor que el retorno de una fórmula colaborativa. Y es que, si algo cohesiona “The Car” es la esencia cinematográfica del disco; un concepto que ya habían intentado posicionar con “Tranquility Base Hotel & Casino”, pero que aquí se refleja de manera mucho más natural y elegante. Gran parte de ese logro probablemente se lo deban al trabajo que realizó la arreglista del disco, Bridget Samuels, quien ha trabajo en películas como “Jackie” (2016), “Midsommar” (2018) y “The Green Knight” (2021).

“Mr Schwartz”, “The Car” o “Big Ideas” parecen escritas para un filme de desamor y cotidianidad, en donde el clímax no llega nunca, sino que lo que termina atrapando al espectador son los detalles y la emocionalidad de un fuego interno a medio apagar. De hecho, la pieza con la que termina el álbum, “Perfect Sense”, de inmediato da la impresión de ser la escena final de una proyección con final triste y despedida forzada. Turner diciendo “si eso es lo que se necesita para decir buenas noches, entonces eso es lo que se necesita”, mientras la orquesta de cuerdas desaparece de golpe para dar paso a unos ficticios créditos, es el cierre ideal para un viaje emotivo y que en todo momento mantiene los pies en la tierra.

Una apuesta que revalida el talento creativo de una banda que ha sabido cargar con la mochila de mantener con vida una generación que parecía destinada a marcar época, pero que, poco a poco, fue quedándose con menos actores relevantes sobre la mesa. En esa pequeña trinchera, Arctic Monkeys una vez más toma el liderato y se sacude las dudas. “The Car” vuelve a ponerlos en lo alto, haciendo justicia a una carrera de dos décadas en la primera plana de la escena británica.

Artista: Arctic Monkeys

Disco: The Car

Duración: 37:18

Año: 2022

Sello: Domino Recording Company