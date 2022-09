Daniel Rossen – “You Belong There”

Las separaciones o entradas en híato de las bandas son un momento incómodo para todos los involucrados, partiendo por los mismos integrantes y siguiendo con los fans, pero también suele ser un terreno fértil para aventuras personales y derroches de talento contenidos por años de presiones internas. De eso y más va la historia de Daniel Rossen con Grizzly Bear, por lo general a la sombra de (o escudado en, quién sabe) Ed Droste, quien abandonó la banda en 2020 para perseguir una carrera como terapeuta, por lo que Rossen tuvo por fin su momento de brillar con luces propias con su debut en larga duración, “You Belong There”.

En estricto rigor –y por eso es necesario hacer hincapié en “larga duración”– no es su debut en lides solitarias, porque hace diez años publicó un EP llamado “Silent Hour / Golden Mile” con más que modesto éxito, pero que ya mostraba atisbos de lo que despliega con garbo en “You Belong There”; pese a todo, y como bien dice el dicho, “el primer disco que tarda toda una vida en llegar”. Aunque el título es someramente tranquilizador, en realidad es una maraña tensa y por muchos ratos oscura de folk complejo y lleno de cambios desconcertantes, y acordes que parecen ir de paso, pero que se convierten en pilares alrededor de los cuales bailan los demás elementos sonoros; una suerte de rock desnudo en cuerpo y alma, sin embargo, al servicio del cinematismo heredero de arreglistas y compositores como Randy Newman y Van Dyke Parks, prueba de ello son los arreglos de cuerdas que lo adornan.

Sin duda, este sonido proviene de Grizzly Bear, pero nunca algo relacionado con la banda había sonado así de melancólico y agobiante, casi como John Dowland recreando el “Lachrimae Pavan” en pleno siglo XXI con nuevos recursos y escasos de los elementos luminosos que comparten. Sin embargo, parte de la impenetrabilidad de este álbum radica en la sensación de vértigo que provoca estar a la deriva frente a un trabajo impredecible, parte free jazz y parte wall of sound tipo The Beach Boys, incluso tira del flamenco en “Unpeopled Space”. La entrada con “It’s A Passage” también bebe, aunque vagamente, del flamenco para desembocar en una especie de drone folk acústico tocado con ímpetu inusitado, algo de esto mismo también cruza “Shadow In The Frame”. En el ombligo del álbum está “Celia”, una balada embrujada y tristona a la que sigue “Tangle”, probablemente el momento más ansiosamente apoteósico del disco sin ser en lo absoluto estridente; son tres minutos y cuarenta y seis segundos de trinos de órgano y pulsos de contrabajo al servicio de una batería nerviosa.

El momento coral llega por cuenta de “I’ll Wait For Your Visit”. La canción más larga de las diez de este trabajo opera sobre las mismas guitarras espiraladas que varias de sus antecesoras, pero desde una vereda más intrincada, con distintas secciones y combinaciones de elementos, quizás afín a “Keeper And Kin”, aunque hay más luminosidad dentro de su lamento arremolinado entre batería y guitarra arropado por un sutil y evocativo colchón de teclado; de hecho, las cosas comienzan a tomar un cariz más alegre desde “The Last One” hasta “Repeat The Pattern”, una suerte de epílogo esperanzador que le debe sobradamente a próceres del estilo y de este acercamiento melódico en particular, como Nick Drake o incluso más actuales como Elliott Smith.

Daniel Rossen disecciona la vulnerabilidad y le entrega un nuevo panorama sonoro a temáticas como la soledad y el desamparo de la vida adulta, la ansiedad y otras miserias, sin parecer melodramático ni demasiado cliché. Es un reencuentro consigo mismo, con su habilidad innata para la composición y con su destreza instrumental tocando prácticamente todo, excepto la batería, cuyo sillín toma con maestría Christopher Bear, su compinche desde Grizzly Bear pasando por Department Of Eagles. En algún momento, después del inicio del hiato de la banda y a poco andar de la creación de “You Belong There”, Rossen en una entrevista se autopreguntó: “¿Cómo vuelvo a lo que me atrajo de la música, en primer lugar?”, y si este álbum es la respuesta y este es el despegue definitivo de Rossen como solista en el mundo de la música y en estos términos, Grizzly Bear puede esperar lo que sea necesario.

Artista: Daniel Rossen

Disco: You Belong There

Duración: 44:24

Año: 2022

Sello: Warp Records