Dance Gavin Dance – “Afterburner”

Existe un concepto dentro del relato de Philip K. Dick en el que está inspirado este álbum, el que hace referencia a un personaje que vive como un psicopompo, es decir, como un ser que fluctúa entre este mundo y el de los muertos, guiando a los recién fallecidos hacia el siguiente plano existencial. Este ente es mencionado en aquella narración para catalogar a una persona que, cuando sus órganos dejan de funcionar, pasa a un estado de “semi-vida” proporcionado por la tecnología de ese mundo, para poder alargar un tanto más su permanencia en esa realidad y comunicar sus últimas voluntades.

Un objetivo simbólico que Trivium ha querido explorar en “What The Dead Men Say”, su noveno álbum, el que, a su vez, puede ser tomado como una especie de presagio acerca del momento histórico que estamos viviendo, dentro de una pandemia global que ha causado muchas muertes, y que hace converger las impresiones de aquellos que ya han partido a través de sus 46 minutos de duración sobre el daño que estamos haciendo tanto al planeta como a nosotros mismos.

Musicalmente, Trivium nunca ha pertenecido a un solo estilo. Aunque fueron encasillados dentro de la ola metalcore de la década de 2000, se fueron rápidamente desmarcando con cada entrega posterior al legendario “Ascendancy” (2005). Con trazos de heavy metal combinado con thrash e incluso black metal, el cuarteto de Florida estaba bien posicionado con su trabajo predecesor, “The Sin And The Sentence” (2017), acto que los volvió a colocar en el mapa de las mejores bandas de metal de los últimos tiempos. Eso, en parte gracias a la inclusión de Alex Bent (ex Battlecross) como miembro oficial en la batería, otorgando nuevos aires de pulcritud y maestría en las composiciones del grupo. Sólo basta con escuchar el tema del mismo nombre de la placa, con su introducción “IX”, para darse cuenta de que, lejos de algún signo de desgaste, la agrupación se muestra refrescada y resuelta a preparar los fuegos de lo que se vendrá más adelante, que es básicamente –en palabras del vocalista y guitarrista Matt Heafy– un resumen de todos los estilos repasados en un sólo disco.

Así, encontramos dentro de este larga duración canciones con estructuras reconstruidas a partir de la inclusión de Bent, rompiendo con la tradicional manera de actuar de la banda como una verdadera “vía de tres”. Por ejemplo, en temas como “Amongst The Shadows & The Stones” o “Bending The Arc To Fear”, apuestan por asaltar los tímpanos con riffs disonantes y ritmos frenéticos, que se acercan al black/death metal. Mientras que en “Scattering The Ashes” y “Bleed Into Me”, Heafy usa un registro más melódico en su voz, a su vez su labor guitarrística en “The Defiant” posee reminiscencias de sus primeros trabajos, contrastando con las límpidas ejecuciones de Corey Beaulieu en las seis cuerdas. Todo esto, acompañado por el toque punzante del bajo de Paolo Gregoletto y la experticia del mencionado Bent en la batería, parece crear un mensaje sonoro con el que pretenden terremotearnos con renovada brutalidad.

En cuanto a lo lírico, “What The Dead Men Say” recurre a algunos aspectos de la vida moderna que hacen eco en estos tiempos de pandemia. Muchos apuntan a que “Catastrophist”, el primer single, es una predicción acerca del impacto del COVID-19 en nuestras existencias. Sin embargo, el leitmotiv principal dentro del álbum es cómo la muerte puede darnos luces acerca del estilo de vida egoísta y poco empático que llevamos como personas. Por ejemplo, al invisibilizar problemas como la drogadicción o los abusos sexuales (“Bleed Into Me”, “The Defiant”). Si bien esta placa no llega a ser un disco conceptual, temas como “Sickness Unto You” y “The Ones We Leave Behind” suenan como una elegía hacia quienes dejamos partir, sin escuchar lo que tienen que decir acerca de cuán equivocados podemos estar. Y el cuarteto estadounidense es honestamente enfático en esa moraleja que nos dan.

Sea tomado como advertencia o no, lo importante es que Trivium nos entrega un mensaje desde el otro lado, tomando “What The Dead Men Say” como canal de comunicación. Un registro inequívoco, con todos sus elementos agudizados, fuerte contendiente al disco de metal del año por su discurso de mortandad en estos momentos difíciles, donde el cuidarse es primordial para seguir escuchando a los muertos a través de una psicofonía con heavy/thrash metal como soporte.

Artista: Trivium

Disco: What The Dead Men Say

Duración: 46:31

Año: 2020

Sello: Roadrunner Records