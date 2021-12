Courtney Barnett – “Things Take Time, Take Time”

Cuando Courtney Barnett irrumpió y su nombre ganó un espacio privilegiado en la exitosa y explosiva escena australiana, una de las cosas que más se le destacó fue su novedosa escritura. Con letras graciosas, agudas e ingeniosas, la artista de Melbourne le mostró al mundo diversas viñetas de la vida alrededor de la isla oceánica. Su estilo lírico, sumado a sus guitarras crudas y directas, evocaban destellos solares y humor playero, entregando frescura a una fanaticada que encontraba en ella a una comunicadora cercana y sencilla. Pero el tiempo ha pasado y ese lejano “The Double EP: A Sea Of Split Peas” (2013) ya es cosa del pasado. Hoy Courtney es otra y su momento también exprime otras sensaciones. En “Things Take Time, Take Time” ya no está ese pulso juvenil y rabioso de sus primeros tres trabajos, sino que las sensaciones son más calmas e íntimas, mostrando la versión más escondida de una mujer que disfruta con la soledad y la introspección.

No es que este nuevo disco entregue una versión totalmente diferente de Barnett, pero sí muestra matices que no había explotado con anterioridad. Pese a que sus guitarras por momentos recuerdan a su glorioso “Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit” (2015), la propuesta aquí es otra. Las notas absorben en un bucle emocional y meditativo, provocando un viaje al interior, y no al exterior, como en sus otros trabajos. La pandemia y la vida le han dado la sensación de que no hay que correr, de que, como dice el título del disco, las cosas también toman su tiempo.

Y así, canciones como “Rae Street”, Here’s The Thing” o “Before You Gotta Go” muestran esa calma agradable, esa nueva Courtney, una que, según sus propias palabras, es una persona feliz y que atraviesa un momento de esplendor tras una etapa difícil. Hace un tiempo, al conversar con este medio, dijo: “Para conocer la alegría, tienes que haber pasado algún tipo de problema, dolor o frustración. La alegría es algo que viene después”, una declaración que queda más que clara al escuchar el disco. Atrás quedaron las penas amorosas y las dudas inevitables que produce un mundo que se cae a pedazos; ella toma eso para avanzar y reír.

Pero algo pasa en la segunda mitad de “Things Take Time, Take Time”, que se rompe la meditación y los pies comienzan a recordar y sacudirse con el antiguo estilo de la australiana. “Turning Green” es un punto de inflexión y una de las mejores piezas del disco, y las baterías digitales son también el destello estelar de uno de los puntos más atractivos del LP. Programadas por Stella Mozgawa, quien también estuvo presente en la producción y en la ejecución de otros instrumentos, los ritmos eléctricos de la canción otorgan una nueva vibra a la escucha, un despertar y un regalo para aquellos fanáticos más apegados a los sonidos antiguos de Courtney, algo que es evidente en “Take It Day By Day”, la única canción del disco que pudo haber estado perfectamente en alguno de sus álbumes anteriores.

De esa forma casi nostálgica, el disco tiene un aire renovado cuando empieza a terminarse; un lapsus que desordena, pero que nos recuerda que la chica de Melbourne no ha tenido una metamorfosis ni mucho menos, sino que sólo contó su mundo y sus vivencias de otra forma, y que en unos años donde todo hemos aprendido a ver la vida de otra forma, ella también. “Things Take Time, Take Time” no será el disco que rompa los charts ni que opaque sus explosivos primeros trabajos, pero sí es el trabajo donde Courtney es más honesta y donde muestra sin temor sus pesares y sus reflexiones. La cantautora estrella de la camada australiana no ha perdido ni un toque de creatividad lírica, ni galones en el plano musical, todo lo contrario: creció y encontró nuevas formas de expresión, y todo gracias a tomarse las cosas con calma en medio de la tormenta.

Artista: Courtney Barnett

Disco: Things Take Time, Take Time

Duración: 33:58

Año: 2021

Sello: Milk! / Mom + Pop / Marathon Artists