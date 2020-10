Corey Taylor – “CMFT”

Corey Taylor es uno de los músicos más trabajólicos del mundo del rock y el metal. Con una buena serie de trabajos realizados en los últimos años, lanzando “Hydrograd” (2017) con Stone Sour y “We Are Not Your Kind” (2019) con Slipknot, además de publicar libros y participar tanto en colaboraciones musicales como también en algunos proyectos audiovisuales, el vocalista del estado de Iowa, E.E.U.U., aprovechó este parón en cuanto a conciertos y giras debido a la pandemia para meterse de lleno en su primera obra en solitario. “CMFT” viene a exhibir nuevos matices en cuanto a su talento vocal adaptado al estilo hard rock, junto con un sentido humorístico que se nota con el título del álbum, el cual es un acrónimo de “Corey Mother Fucking Taylor”.

El debut del artista estadounidense fue concebido en un corto período de tiempo, permitiendo que existiera material que, en palabras del propio Taylor, podría eventualmente transformarse en una segunda placa, tentativamente a ser publicada después de que la emergencia sanitaria terminara, junto con los mismos músicos que aparecen acá. Entre ellos está el baterista Dustin Roberts, el bajista Jason Christopher, y los guitarristas Zach Throne y Christian Martucci, con quien ya trabajó en el último disco de Stone Sour. Por lo que, ya sabiendo las condiciones, no quedaba más que ensayar y grabar los trece temas que componen el álbum, además de promocionarlo en conjunto con algunas instituciones como la WWE.

En sí, se puede clasificar a “CMFT” como un disco de hard rock que incorpora elementos de otras vertientes musicales, como el country, el hardcore punk y el hip hop. Prueba de ello es el primer single, “CMFT Must Be Stopped”, que contó con las participaciones vocales de los raperos Tech N9ne y Kid Bookie –más todos los músicos que aparecieron en su videoclip–, quienes unieron las rimas hiphoperas con base rockera para rememorar las primeras piedras fundacionales de lo que sería el nü metal años más tarde. Otro ejemplo es “HWY 666”, con una línea country que adopta las letras escritas por Taylor cuando era adolescente, y que, al no encontrar cabida con la propuesta de ambas de sus bandas principales, terminó siendo la primera canción de este larga duración.

Si consideramos los tiempos mozos de Taylor en la época de los 80, entonces nuestra visión de canciones como “Meine Lux”, “Samantha’s Gone” y “Everybody Dies On My Birthday” caería de lleno sobre lo que hicieron bandas como Van Halen y Poison, con ese hard rock glamoroso que impactó su carácter y fue su motivo de identificación. Y aunque no encontremos mucho de aquellas aristas de su personalidad en Slipknot o en Stone Sour, en “CMFT” sí están explícitas. Por ejemplo, esa rebeldía subversiva en contra del control mediático en “Culture Head” o ese sentido de diversión sin mayores tapujos de “European Tour Bus Bathroom Song”. Por último, también hay temas más serios, como “The Maria Fire”, con un ritmo cercano al jazz, y “Home”, una balada emotiva que nos llega directamente al corazón, como sólo Corey Taylor puede hacerlo cuando se lo propone.

Con broche de oro, así como aquel cinturón que se muestra en su portada, el disco debut de Corey Taylor cierra con una alegría y honestidad proveniente de un músico que se mostraba iracundo en Slipknot e introspectivo en Stone Sour. Con un hard rock variopinto y certero, el de Iowa nos enseña que es mucho más que canciones acústicas y máscaras terroríficas, también es un artista que se encuentra despierto y meditando en sus próximos pasos, por más que piensen que está durmiendo.

Artista: Corey Taylor

Disco: CMFT

Duración: 47:41

Año: 2020

Sello: Roadrunner Records