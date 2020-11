Cómo Asesinar A Felipes – “MMXX”

A estas alturas, es un hecho que Cómo Asesinar A Felipes va más allá de la idea tradicional de banda. Y es que el conjunto avanza hacia un concepto en extremo rico en matices y de cambiantes ideas, donde cada nuevo trabajo pareciera no encajar. Esa característica, más que un problema, asoma como una virtud: no hay precedentes; no existe nada con qué compararlos. Es esa riqueza y ese atrevimiento lo que los convirtió hace mucho en la banda más interesante de una escena que necesitaba de vanguardia.

Secundados una vez más por Billy Gould y acompañados por uno de sus miembros fundadores (Marcos Meza), CAF entrega un álbum en el que, curiosamente, se mezcla lo orgánico y lo artificial: grabado a la antigua, en cinta, y por primera vez sólo con cajas de ritmos y sintetizadores. Aquella fórmula electrónica y análoga ya había sido probada por la banda con éxito en pequeños matices de algunas canciones de sus trabajos anteriores, pero nunca exclusivamente en formato disco. Así, “MMXX” suena fresco y cálido, futurista pero casero.

La intimidad y fuerza que logran en el formato tradicional la han traspasado a las teclas, y ese timbre característico no se pierde. Recuperar el sonido del piano Rhodes en bruto mezclado con las máquinas –como en la transición entre la intro y el single “Hemos Vuelto Del Abismo”– parece acertado y hasta nostálgico. ¿Cómo familiarizarse con esta nueva ejecución sin un elemento clásico? Y más adelante la experiencia se espesa. “Debes Saberlo”, por su parte, concentra la mayor esencia CAF a base de ritmos sincopados y una velocidad casi angustiante, esta vez acompañada de arreglos sintéticos de cuerda. “Ahora Es Cuando” o “Persiste/Cuestiona” emulan las mejores etapas del grupo a punta de samples y programaciones.

Ocho sólidos discos de estudio ya no son una propuesta, sino que una declaración. El lenguaje que inventa y reinventa CAF para llegar a “MMXX” no toma más riesgos que el de desmembrar su propio sonido hasta nuevas formas, pero con una idea siempre clara. No hay grandes giros, no hay instrumentos extraños o de otras latitudes, ni ideas alocadas, pero sí la lucidez y el atrevimiento de saber cómo y por qué ocuparlos. Ingredientes perfectos para el rol primordial de las letras de Koala Contreras. Su mensaje, gestado pre, durante y post revuelta, no necesita engancharse, sino que es cada vez más claro y preciso, dejando poco margen para la metáfora o la interpretación.

Por eso en “MMXX” el mensaje de CAF trasciende. En parte, porque no se trata de un disco de cuarentena, ni un disco de 2020 sólo porque así lo lleve por título. El mensaje de CAF –revisando la aguda lírica de Koala o la metamorfosis de su sonido a través de los años– trasciende, ya que es un relato que no ha mutado ni se ha disfrazado de clichés, sino que responde exclusivamente a la realidad generalizada de un contexto que poco y nada ha cambiado, por ahora. Con poco, el quinteto ha ofrecido diversas y novedosas experiencias discográficas, y esta vez decide sustituir sus armas principales para transformar la maquinaria que lleva su mensaje, uno que, en todo caso, se vale de todos los recursos y secuaces disponibles para comunicar.

Artista: Cómo Asesinar A Felipes

Disco: MMXX

Duración: 59:00

Año: 2020

Sello: Potoco Discos / Koolarrow Records