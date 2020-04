Code Orange – “Underneath”

Hay artistas que no tienen miedo cuando se trata de hacer música que no responde a las expectativas ni al catálogo. En ese selecto grupo está Pedropiedra, quien en cada álbum ha ido llenando de nuevos colores y sonidos su discografía, siendo “Aló!” la prueba más explícita de esto. Nueve canciones que vienen a reformular a un artista que en este disco abraza géneros tan diversos cómo el rap y el reggaetón, logrando sonar tremendamente fresco y novedoso.

El comienzo del LP es una declaración de principios, donde queda claro que las guitarras pasaron a segundo plano, cediéndole ese espacio a loops, beats y sonidos urbanos. Mucho de esto se debe al excelente trabajo de Cristían Heyne en la producción, quien le dio al creador de “Cripta y Vida” (2011) el empujón necesario para olvidarse de sus sonidos pasados y sumergirse en nuevos ritmos. “Amar En Silencio” es un muy buen ejemplo para entender a este nuevo Pedropiedra, quien se siente cómodo rapeando y con el auto-tune. No importa cómo suene, sino que suene bien, y en este primer track esa sensación es continua.

El disco sigue con “Quinta Costa”, un voladero de luces dentro del álbum, ya que es la canción más similar al sonido de sus primeros trabajos. Ritmos que lo posicionaron como uno de los artistas nacionales más famosos de la última década, pero que desaparecen rápidamente en “Perdido En Viña Del Mar” e “Hipnotizada”, dos canciones que siguen la línea de este nuevo estilo y que muestran una de sus grandes cualidades: hacer música y letras entretenidas. En la primera incursiona en un reggaetón para reírse de los zorrones, y en la segunda se acompaña de Álvaro Henríquez para dar con una pieza bailable que por momentos recuerda a la que pudo haber sido su primera búsqueda de nuevos sonidos, “Rayito/Olita” del disco “Ocho” (2016).

Si bien Pedropiedra no es un músico contestatario, siempre ha dado espacio en sus trabajos para hacer radiografías sociales y mostrar el mundo en el que vivimos. Si hace once años cantaba en “Obrero Mundial” que presidente rimaba con cerdo, hoy vuelve a colgarse de ese animal para criticar a nuestra clase política en la canción “Aló!”. Detalles como este transforman al disco en un collage de sensaciones porque, del que es el tema más contingente del álbum, pasa a “Abuela Come On”, una canción de imágenes con letras sin mucho sentido y donde colabora nuevamente con Gepe, siendo la segunda canción del artista que cuenta con la participación del oriundo de San Miguel (la primera fue “Granos de Arena” del disco “Emanuel” de 2013).

La búsqueda por sonar actual llevó a Pedropiedra a trabajar con Xander (productor que ha colaborado con Pablo Chill-E y Gianluca) en la pista “Sueños Por Cumplir”, donde habla de la vejez y el pasado, irónicamente con una de las melodías más urbanas y modernas del disco. Sensaciones que se repiten en “Noche En Vela”, donde teclados, sintetizadores y bajo se roban la película en una pieza que, según el mismo artista, está inspirada en “Say No More” de Charly García.

El final se da con “En Llamas”, el track más emotivo de “Aló!” y donde vuelve a reflexionar sobre nuestra sociedad, abordando la crisis medioambiental y el movimiento “Fridays For Future”. Una pieza que cierra de manera perfecta el disco, con potencia, actualidad y sentimiento. Este quinto disco demuestra la versatilidad que tiene Pedropiedra al momento de componer, logrando darle cada vez más amplitud a su obra, sin dejar de sonar a sí mismo. Un disco honesto y entretenido, que da en el clavo siempre que se lo propone, ya sea para hacernos reflexionar o bailar.

Artista: Pedropiedra

Disco: Aló!

Duración: 32:11

Año: 2020

Sello: Quemasucabeza