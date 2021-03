Cloud Nothings – “The Shadow I Remember”

“The Shadow I Remember”, séptimo disco de Cloud Nothings, nace casi de la misma manera que su anterior lanzamiento de 2020: la pandemia y el trabajo a distancia puso a la banda en una onda más reflexiva, y así lo expresan aquí. El disco contiene letras más íntimas y un trabajo melódico sin sobresaltos, pero un poco más sólido que otros de sus álbumes. Y es que Steve Albini se encargó de trabajar con el cuarteto en la producción, dotándolos de un sonido más robusto y equilibrado, pero descuidando otros elementos.

Parece fácil tomar una guitarra y hacer un par de canciones llenas de riffs veloces y que sean atractivos para trabajar, caminar o disfrutar de una tarde de verano. Lo rápido que ese tipo de canciones se vuelven monótonas y poco originales es más común de lo que parece, sin embargo, el oficio de Cloud Nothings los salva y sitúa como unos entusiastas exponentes de ese tipo de composición. El cuarteto de Ohio se mueve tomando prestado pequeños elementos, que van desde el punk, pasando por el hardcore y hasta el rock alternativo, entregando como resultado una interesante y, a veces, caótica mezcla.

Desde “Oslo” y “Nothing Without You” (con las voces de Macie Stewart de OHMME) el disco empieza a tomar vuelo hacia el desorden típico del grupo: guitarras afiladas, baterías veloces y voces desgarradas. Sin transar la agradable línea melódica en la mayoría de las breves canciones, lo que destaca en “The Shadow I Remember” aparece fugazmente, como los arreglos de guitarra de “Nara” o la compleja batería de “Sound Of Alarm”. Así, lo que construye Cloud Nothings en 11 canciones y un poco más de media hora, es un relato tan simple como complejo. Porque utilizar bien la receta de canciones tremendamente pegajosas más un sentimiento y una energía que ya quisieran otros grupos, no es sencillo.

Cloud Nothings tiene antecedentes para convertirse en una banda que llame la atención (“Attack On Memory”, de 2012, fue seleccionado por esta página como uno de los Mejores Discos de la Década 2010-2019). Sin muchos vaivenes, vienen mostrando una idea que, pese a no ser nueva, es sumamente fresca, se nutre de otros elementos (Wavves) o se atreve explorando dentro de sus márgenes. Con eso a la vista, pareciera que lo breve del álbum se difumina entre los detalles, la calidez de tracks como “It’s Love” y su hipnótica guitarra –siempre con mucho fuzz–, la simple “A Longer Moon” o el deslavado final con “The Room It Was”.

A la vista, “The Shadow I Remember” no es un mal trabajo de Cloud Nothings, teniendo en cuenta que es su segundo lanzamiento consecutivo en modo pandemia. Sin embargo, tampoco está dentro de sus entregas más fuertes. El oficio de la banda es suficiente para un puñado de buenas canciones con una impecable producción que les dio carácter, pero que podría haber sido mejor aprovechada.

Artista: Cloud Nothings

Disco: The Shadow I Remember

Duración: 32:08

Año: 2021

Sello: Carpark Records / Wichita