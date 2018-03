Christina Rosenvinge – “Un Hombre Rubio”

No hay que dejarse engañar por el título. “Grimmest Hits” no es un disco de grandes éxitos, es una colección de nuevas canciones en la saga de Black Label Society, quienes vuelven a la carga después de cuatro años de silencio discográfico. En ese tiempo, el eterno y ocupado líder de la banda aprovechó de lanzar su segundo esfuerzo solista, “Book Of Shadows II” (2016), girar con Zakk Sabbath, proyecto tributo con el que rinde homenaje a la influyente agrupación de Birmingham, y reunirse con Ozzy para acompañarlo en su tour de despedida. En ese contexto, el disco número once de la agrupación recoge parte de lo aprendido en el largo camino que Zakk Wylde y los suyos han recorrido para dar cuenta de un momento de madurez, en el que son capaces de reducir la estridencia a fin de entregar un trabajo más depurado en lo sonoro e introspectivo en lo compositivo, método con el que su maestro Osbourne también viene jugando hace años. ¿El paso natural para tomar el principado de las tinieblas?

Es posible, pues, entre todos los que se nutren del legado de Black Sabbath, Black Label Society son los aprendices más aventajados. Basta con escuchar “The Betrayal” y “A Love Unreal” para sentir en carne propia la vibra sombría, los riffs monolíticos y los cambios de ritmo que son marca de la casa en ambas agrupaciones, fórmula infalible cuando se trata de sorprender al oyente.

La producción también es un ingrediente fundamental para traducir el estruendo aniquilador que se espera de un combo tan potente como este. Cada instrumento se escucha en su punto y “Trampled Down Below” da cuenta de ello con el bajo de John DeServio como columna vertebral, sosteniendo la dirección de un track absolutamente demoledor. La batería de Jeff Fabb respalda de manera contundente las canciones con un estado de ánimo más opaco en el caso de “Seasons Of Falter”, y también los medios tiempos como “Disbelief”, en las que desarrollan planicies perfectas para que la voz de Zakk resalte dramáticamente. La furiosa “Illusions Of Peace” y la blusera “Bury Your Sorrow” también remarcan la solidez de la base rítmica que completa el guitarrista Dario Lorina, personaje de gran ayuda, que mantiene la máquina aceitada para que Wylde despliegue toda la artillería pesada en sus solos.

La oscuridad que se cierne sobre “All That Once Shined” y “Room Of Nightmares” atraviesa todo el disco, como si fuera la sombra de la muerte que se pasea lentamente por los doce cortes para reducir al mínimo recursos tan distintivos en entregas anteriores como los armónicos, que esta vez son ocupados en la justa medida a fin de marcar momentos clave y ya no son los pilares que sostienen la estructura completa. Como antídoto a la lúgubre atmósfera general, las tres baladas del larga duración ofrecen una ventana de luz: la benevolente “The Only Words”, con un emocionante solo justo en el medio, la redentora “The Day That Heaven Had Gone Away”, con un hermoso teclado que le da cuerpo, y la cálida “Nothing Left To Say”, perfecta para bajar el telón del disco, son un excelente aporte que destacan el valor de Zakk como creador de momentos más personales, y su acertada ubicación en la lista de temas le agregan un sentido de variedad a la obra.

El personaje de “Grim Reaper”, representación de la muerte que ilustra el juego de palabras entre “Grim” (sombrío) y “hits”, posa su silueta tanto en la portada como en la contraportada y lleva a pensar que es justo la muerte quien ha sido la causante de que muchos de los próceres del rock pesado ya no estén presentes. En un mundo en el que se asiste cada vez con más frecuencia a giras de despedida, es bueno saber que aún quedan guitar heroes y, en ese sentido, el rol de Zakk Wylde es vital para que Black Label Society siga levantando con orgullo la bandera de la música de guitarras. Precisamente, eso es lo que demuestra “Grimmest Hits”, placa con la que mantienen su lugar como una de las puntas de lanzas del estilo y que una vez más testifica su relevancia en la escena, en un período que los ve cumplir veinte años en la ruta. Levanten sus valhalla java coffee, porque el legado del príncipe de las tinieblas descansa en buenas manos.

Artista: Black Label Society

Disco: Grimmest Hits

Duración: 55:52

Año: 2018

Sello: eOne / Spinefarm Records