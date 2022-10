Chat Pile – “God’s Country”

El ejercicio de escuchar música en formato álbum es una experiencia que se puede abordar de muchas maneras. Ya sea como una instancia de reflexión, de placer o legítima belleza, también ofrece la oportunidad de adentrarse en un ritual incómodo, áspero o difícil de sobrellevar, lo que podría interpretarse como una exploración en terrenos abruptos, y el sonido de Chat Pile se aloja en este segundo grupo. Ocupando una estética inquietante tanto en lo sonoro como lo narrativo, es capaz de transmitir un imaginario brutalmente real, donde la incomodidad se torna un proceso catártico y aplastante. Si bien, “God’s Country” es el primer larga duración de la banda, se trata de un trabajo que acumula ciertas expectativas desde hace algunos años. Y es que en sus dos EPs previos, “This Dungeon Earth” y “Remove Your Skin Please”, ambos de 2019, es posible vislumbrar las primeras composiciones colmadas de dureza y disonancia, las cuales cautivan y espantan por partes iguales. Tal como era de esperarse, este álbum debut profundiza en aquel sonido sofocante.

Más allá de lo intenso en cuanto lo musical, el principal mérito de “God’s Country” se encuentra en su carácter conceptual. Con nueve canciones y cerca de 40 minutos, Chat Pile hace una radiografía a los puntos más oscuros de la tierra de la libertad y la nación elegida por Dios, problematizando un modelo en pleno proceso de deshumanización. Los alaridos de Raygun Busch en “Slaughterhouse” muestran desde un comienzo este ejercicio de observación, donde la visceralidad interpretativa y los ritmos densos son los recursos para referirse a la brutalidad al interior de los mataderos y la industria de la carne. Haciendo un puente en este mapa de horrores cotidianos, “Why” trata sobre los altos niveles de indigencia a nivel mundial, viendo la problemática como algo paradójico y uno de los mayores signos de desigualdad. Continuando por este mismo recorrido, “Tropical Beaches, Inc.” habla sobre las ilusiones de felicidad y bienestar difundidas por los medios de comunicación, reduciendo al dinero como sinónimo de éxito y la única meta personal.

La adicción a las drogas es otra arista que aborda el álbum. Desde la primera persona, Busch se refiere a su adicción a la heroína en “Wicked Puppet Dance” y cómo es que el abuso de sustancias conlleva al deterioro tanto físico como mental, además de la pérdida de toda conciencia. En este mismo sentido, las secuelas y dificultades para sobrellevar una drogadicción se reflejan en “grimace_smoking_weed.jpeg”, manifestándose a través de la personificación de una figura monstruosa que atormenta al autor.

Delimitando una delgada línea entre fantasía y realidad, “Pamela” es una canción en que el narrador se posiciona desde la mirada de Pamela Voorhees, la madre del protagonista de la serie de películas “Friday The 13th”. Si bien, se trata de un personaje de ficción, la figura de Jason es un buen ejemplo de cómo un “monstruo” es resultado del abuso y la antipatía de su entorno, siendo este el punto en común con el hilo conductor de este disco.

Entregando algunos trazos que no son parte de la ficción, “The Mask” se centra en los crímenes de Roger Dale Stafford, quien asesinó a seis empleados del restaurante Sirloin Stockade en 1978. En un track que cuenta con un menor grado de capas de intensidad, “Anywhere” relata una situación lamentable y cotidiana como los tiroteos de Estados Unidos, aludiendo al sonido de los disparos como una metáfora misma del colapso de la humanidad. Alejándose por un momento de los ruidos mecánicos, “I Don’t Care If I Burn” es una composición que, pese a su sencillez, no deja de ser espeluznante. En esta ocasión, el monótono relato del vocalista es interrumpido por algunos gritos desgarradores, transportando la experiencia auditiva de forma bastante cercana a campos cinematográficos como el terror psicológico.

En un recorrido donde se visitan las sombras detrás del sueño americano, Chat Pile es una masa sonora espesa, que funciona como mixtura de otros proyectos igual de intensos, entreviendo referencias al ritmo frío y mecánico de Godflesh, o la feroz postal de realidad dibujada por Napalm Death. “God’s Country” invita a preguntarnos cuál es el rumbo que estamos tomando como humanidad y, dentro de un contexto de crisis social, medioambiental y extractiva, este álbum es un vistazo a aquellos aspectos más oscuros e indeseables del ser humano.

Artista: Chat Pile

Disco: God’s Country

Duración: 40:21

Año: 2022

Sello: The Flenser