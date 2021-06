CHAI – “WINK”

Como pocas veces en la industria, una ola internacional de música golpeó con fuerza en los últimos años. La era del streaming permitió que el mercado asiático, en especial el coreano, se tomara gran parte de las listas de popularidad y fuera un fenómeno en redes. Sin embargo, esta atención no se ha replicado precisamente con la nueva escena japonesa. Y aquí entra CHAI, que con la llegada de su tercer álbum de estudio, “WINK”, podría fácilmente transformarse en una de las bandas pop más interesantes del último tiempo. Con una combinación única de synth, indie rock, R&B y hasta house, su nueva placa las presenta al mundo como las superheroínas perfectas del nuevo J-Pop.

El cuarteto se inspira en la simpleza y lo divertido de la vida para crear una diversa paleta sonora, que es tan encantadora como sus personalidades. El tema de entrada, “Donuts Mind If I Do”, es un himno synth que trae elementos ochenteros para plasmar el ambiente relajado que será parte de todo el disco, un cambio radical de la entrada noise con la que iniciaron su segundo disco, “PUNK” en 2019. Sin embargo, las guitarras no se alejan en ningún momento de “WINK”, sólo se transforman para una confortante paleta sonora que refleja las despreocupadas sesiones producto de una pandemia que las mantuvo alejadas de los escenarios. Precisamente, las canciones logran celebrar la monotonía de los últimos meses, como la envolvente “Maybe Chocolate Chips”, uniendo el guitar pop con el rap más moderno. La sutil percusión y el coqueto bajo tienen más que merecido su lugar en liderar esta nueva visión sonora del grupo.

Ahora, no hay que confundir este ambiente relajado como un distanciamiento de sus cuestionamientos al machismo, misoginia y las presiones sociales que enfrentan como mujeres asiáticas. El disco reclama su feminidad y ternura, evocando autoaceptación y amor propio en múltiples lugares, ya sea en las pecas de su cuerpo (“Maybe Chocolate Chips”), el placer de comer y sentirse bien con una misma (“It’s Vitamin C”) o la celebración de su humor e inteligencia (“Nobody Knows We Are Fun”). Las chicas de CHAI actúan constantemente como porristas de su audiencia, inspirando a una nueva generación a tomar “acción” y si bien la amabilidad pareciera ser su sello, la fiereza de “ACTION” también llama a no dejarse pisotear ni derrotar ante los contextos negativos. Un potente mensaje en medio de un año donde el odio a ciudadanos asiáticos aumentó tras la pandemia, y temas como el racismo y movimientos como Black Lives Matter también forman parte de las denuncias del disco.

Tal como lo señala su título, las chicas parecieran estar guiñando en cada una de sus canciones, con una plena confianza en la versatilidad de un sonido más moderno, que va desde el rap de Mac Miller, el dance funk de Kaytranada hasta el house de Yaeji, además de sonidos clásicos como el city pop y bedroom pop. La facilidad con la que hacen sus transiciones sónicas refleja, además, la complicidad entre sus integrantes, que parecieran conocerse tan bien como para explorar nuevos horizontes, en lo que parece un sencillo y divertido ejercicio. Queda claro que una atmósfera atrapante es el foco principal del disco, donde puede extrañarse los momentos más memorables y enérgicos de sus primeros materiales, sin embargo, CHAI logra mantener la atención con algunos de los coros pop más pegajosos del año y una progresión que funciona como la banda sonora perfecta para una tarde encerrado en el dormitorio. Quizás los instrumentales más radicales desaparecen en esta placa y son desplazados por el minimalismo, pero también se agradece como un tan merecido respiro ante la locura del mundo exterior.

En un poco más de treinta minutos, “WINK” hace que el autocuidado y la búsqueda de felicidad en momentos más simples se vea como un acto radical, con las guitarras distorsionadas dando un paso al lado para que el synth sea el centro de sus nuevos himnos. Es un testamento perfecto a un nuevo tipo de idols, que cuestionan el papel que jóvenes mujeres asiáticas pueden tener en la industria y no se conforman con encasillarse en modelos estereotipados sobre cómo hacer su música. Si algo queda claro con esta tercera placa, es que las chicas de CHAI están más que listas para ser parte de la primera línea de una nueva mirada a las girlbands y tomarse los escenarios una vez que la música pueda salir de la comodidad de sus habitaciones.

Artista: CHAI

Disco: WINK

Duración: 34:53

Año: 2021

Sello: Sub Pop