Cevladé – “RainViento”

Saudade es un vocablo portugués cuyo significado se acerca a la definición de melancolía; un estado afectivo estimulado por la distancia física o temporal de algo o alguien. Y hablar de melancolía es sumergirse en el homónimo nuevo álbum de Chastity Belt. El cuarto LP del cuarteto de Washington es una ventana abierta al lado más íntimo y personal de la banda. “Ann’s Jam”, primer single y track del disco, es una balada emotiva y melancólica, con guiños en su letra a experiencias y tiempos pasados, recuerdos, amistades y amores. Es inevitable conmoverse con una canción tan sencilla y sensible, gracias a sus sutiles arreglos y coro que vale la pena destacar, casi como una invitación a un viaje de cuarenta minutos lleno de emociones.

Desde el lanzamiento de su primer larga duración, “No Regerts” (2013), la banda liderada por Julia Shapiro marcó la línea con un mensaje claro, directo y confrontacional. Ágiles canciones con letras que desde el feminismo ironizaban, criticaban y cuestionaban los estereotipos de género y machismo en la industria. De ahí en adelante, “Time To Go Home” (2015) y “I Used To Spend So Much Time Alone” (2017) siguieron una misma senda lírica, con mayor profundidad, experimentación y una clara evolución hacia un sonido más robusto.

En este disco, la banda abandona aquellas letras y también aquel sonido, mutando a un compilado de canciones suaves, maduras y reposadas, llenas de atmósferas y, principalmente, en tono balada. Esta oscura transformación refleja un estado más íntimo y personal, donde la intención es hablar consigo mismas y dejar, por el momento, las consignas sin abandonar la militancia.

Y es que no es antojadizo el cambio de switch que abrazó y consolidó a esta banda más allá de la música, y principalmente los problemas de su vocalista, Julia Shapiro, marcaron un nuevo comienzo desde su debut solista hasta este nuevo trabajo con su banda principal. ¿Qué se pregunta Shapiro con estas letras? El ejercicio retrospectivo de “Chastity Belt” es evidente en “Split”, canción que es un mensaje a un quiebre amoroso, a una amistad rota y un llamado a surfear la adultez: “Y no sabes cuán fuertes son tus dientes hasta que muerdes”.

Ese cambio en su matriz se hace notar en cortes como “Effort” y “Rav-4”, donde por primera vez se oyen atípicos arreglos de cuerda. Aquellos nuevos elementos en la esencia del sonido de Chastity Belt se integran a regañadientes en la conjugación de sus canciones, sin embargo, en este homónimo siguen predominando las guitarras con mucho flanger que caracterizaron los mejores himnos de la banda, con “It Takes Time” y “Half-Hearted” acercándose a ello. El final está a cargo de “Drown”, que agrega una guitarra acústica y una melodía más que conocida en su repertorio. Por su parte, “Pissed Pants” vuelve al tono balada, cerrando con una sensación de familiaridad.

“Chastity Belt” es un disco cálido, lleno de detalles y que rescata lo mejor del dream para hacerlo más personal, propio e íntimo. Chastity Belt demuestra sentirse cómoda en la introspección, entregando uno de sus mejores trabajos a la fecha.

Artista: Chastity Belt

Disco: Chastity Belt

Duración: 42:57

Año: 2019

Sello: Hardly Art