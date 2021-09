Cevladé – “Intacto”

En la última década, Jack Antonoff se estableció como el arquitecto del indie pop por excelencia. Colaborando con algunas de las artistas más importantes de la escena, el productor ha manufacturado algunos de los sonidos que han marcado los recientes años. Sin embargo, también ha luchado con poder establecerse fuera de las sombras y posicionarse como el protagonista de sus composiciones. En “Take The Sadness Out Of Saturday Night”, su tercer álbum bajo el proyecto Bleachers, queda más claro que nunca que está deseoso de convertirse en un frontman sacado de los 70.

Así lo demuestra en “Stop Making This Hurt”, el himno central del disco, pero el álbum también deja entrever que Jack es un nuevo tipo de rockstar, uno abierto sobre sus batallas con la depresión, donde se deja de romantizar la masculinidad clásica y se reemplaza por honestas composiciones. “Si sacamos la tristeza de la noche de un sábado, me pregunto con qué nos quedaremos”, canta en el sencillo, profundizando en la volátil vida familiar de su infancia, como una especie de Sufjan Stevens cantando un tema de Springsteen.

En ocasiones, la huella del “Boss” está demasiado presente, y no sólo en su colaboración, “Chinatown”, que se presenta como un fanático cantando finalmente con su ídolo, sino que también en canciones como “Don’t Go Dark”, donde su esencia suele ser eclipsada por las claras referencias que utiliza, desde su presentación vocal, potentes guitarras y un clímax propio del neoyorkino. Y ese es precisamente ese el mayor desafío que enfrenta Antonoff: ha pasado tanto tiempo componiendo para otros, que cuesta diferenciar cuál es su sonido propio y cuáles son referencias a sus contemporáneos. Tal como en “How Dare You Want More”, un corte ochentero auto despreciativo, que es todo un triunfo en composición y producción, pero que fácil suena como una de las canciones en lo último de Vampire Weekend, o su colaboración con Lana Del Rey, “Secret Life”, una íntima balada donde su obvia química crea una perfecta atmósfera de confianza, pero que termina siendo difícil de diferenciar de las sesiones creadas para lo último de Lana.

Cuando la voz de Jack logra alzarse, es un momento disfrutable de presenciar. El tema inicial, “91”, es una perfecta introducción al disco, con una ambientación barroca que pareciera contar una fábula, pero es más bien su propia historia, relatando sobre su propia desconexión con los desafíos familiares que enfrenta. Sin embargo, las cuerdas son triunfantes y cuentan una historia por sí mismas, con un verso final que celebra esta complejidad que antes lo torturaba. Esto es aun más claro en el corte de cierre, “What’d I Do With All This Faith?”, una explosión en la composición que debate sobre cómo aceptar las partes buenas de la vida tras años batallando. “No sé qué hacer con toda esta fe”, reconoce acompañado de un atrapante instrumental, donde no se ofrecen respuestas, aunque las dudas son motivantes. Es, además, una muestra de lo que puede lograr su voz cuando se aleja de los lugares comunes, verdaderamente conmoviendo con la simpleza de su producción. Quizás es una humilde forma de despedir el disco, en especial considerando las potentes melodías anteriores, pero esta balada permite calmar las energías soltadas y avanzar hacia un siguiente paso.

“Take The Sadness Out Of A Saturday Night” es una musicalización de Nueva York en todos sus sentidos: las guitarras de Springsteen, los sintetizadores que simulan las luces potentes de la ciudad, triunfantes himnos que representan el constante movimiento de la metrópolis, pero también la desesperanza en medio de la multitud. Y en los momentos de mayor aislamiento, los temas más acústicos son una perfecta encapsulación de un sentir más universal, donde el tiempo de confinamiento dio paso a meses de pensamiento introspectivo sobre temas no zanjados. En su tercera placa como Bleachers, aun es complejo definir cuál es la voz de Jack Antonoff como músico, más allá de ser un brillante productor y arquitecto de éxitos pop. Sin embargo, es un paso en la decisión correcta para posicionarse bajo los reflectores y finalmente tomar el protagonismo tras años en las sombras.

Artista: Bleachers

Disco: Take The Sadness Out Of Saturday Night

Duración: 33:47

Año: 2021

Sello: RCA Records