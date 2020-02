Caspian – “On Circles”

Cada vez más pantanoso, el territorio del post rock busca permanentemente desmarcarse de los clichés y estar en constante evolución. Dentro del extenso panorama de bandas que hacen eco del género a punta de guitarras y máquinas, Caspian desde sus inicios ha cultivado un estilo tradicional y sobrio, propio del sonido de la escena norteamericana de aquel estilo.

En “On Circles”, su último trabajo, los de Massachusetts pretenden dar con el resultado de esa búsqueda que los diferencie y desmarque. Así, el álbum introduce con “Wildblood”, un golpe de guitarras y potencia clásica de la banda, con chispazos de elementos poco comunes, como saxofones que buscan colarse entre las cuerdas. ¿El resultado? Una canción sólida, que entrega las claves para la primera mitad del álbum. De ahí en adelante la banda se duerme hasta “Nostalgist”, donde por primera vez una canción es acompañada de voz y letra. La balada es uno de los puntos altos sólo gracias a la voz del vocalista de Pianos Becomes Teeth, Kyle Durfey, dando aire y frescura a la escucha.

La segunda parte del álbum cae entre la cadencia y la potencia, con extensas melodías, transiciones y atmósferas en “Division Blues”, la que explota cerca de los dos minutos de duración para descubrir arreglos de cuerdas y guitarras acústicas. No obstante, todos estos ingredientes conjugados no logran que la canción se despegue de ese tradicional sonido de un post rock que Explosions In The Sky supo descifrar hace años. Esa tendencia a lo cinemático y a la creación permanente de armonías puede ser un exceso que cuesta caro.

Lo mismo sucede en “Onsra”, donde se justifica una larga introducción que mezcla arreglos de cuerdas con guitarras, para llegar a “Collapser”, otro de los puntos altos. La banda insiste en introducir ambiente y atmósfera, pero los riffs duros y el protagonismo de la batería destacan sobre la media, reforzando la idea de que, cuando se trata de un rock puro, Caspian suena a Caspian.

Durante su carrera, la banda ha trabajado dentro de en un género y un sonido particularmente conservador. Si bien, “On Circles” da muestras de un cambio en la manera de construir sus composiciones gracias a nuevos elementos, el disco se duerme hasta caer inevitablemente en el cliché del exceso de atmósferas que bien dio a conocer el early post rock. Caspian, sin proponer mucho, se queda en el lugar común de las guitarras con arpegios y melodías extensas, que aparentemente pareciera que llevan interpretando hace años sólo con ligeras variaciones.

Dentro de un estilo con una gran cantidad de propuestas, la originalidad es clave para reinventarse y pareciera ser que Caspian, dentro de la comodidad de su sonido, no ha querido adaptarse a sus anchas. Si bien, su sonido tradicional es ampliamente adorado por muchos fanáticos del género, su diferencia no está en la evolución de su propia propuesta. De esta manera, “On Circles” pierde potencial después de un par de escuchas, cayendo en un espiral de pretensión hasta que termina volviéndose, lamentablemente, un disco prescindible.

Artista: Caspian

Disco: On Circles

Duración: 46:16

Año: 2020

Sello: Triple Crown Records