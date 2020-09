Bush – “The Kingdom”

Lejos del sonido que hizo masticable su propuesta en los 90, Bush se abre a una idea donde predomina una producción de guitarras protagonistas y mucho más agresivas. El resultado de “The Kingdom” es, por lo bajo, engañoso, porque pareciera ser que la banda recurre a aquellos lugares comunes y riffs para esconder la carencia de originalidad que arrastra, sin embargo, resulta en chispazos de atractivos y pegajosos pasajes que sitúan a Bush en un terreno fresco, por ahora.

Y Rossdale se armó de especialistas para ello. Tras su reunión, y junto a Chris Traynor (Helmet), exploró la fórmula que aparentemente desemboca en su octavo disco. Sus arreglos con guiños al rock pesado, y hasta progresivo, hacen de este álbum una experiencia robusta en cuanto a sonido y producción; posiblemente el trabajo más completo de la banda desde su regreso.

Es precisamente ese trato especial a las guitarras lo que añade dinamismo y virtuosismo a “The Kingdom”, trabajo que deja un sabor dulce en cuanto a propuesta. Con fuerza se presenta el single que da nombre al álbum, mezclando muy bien un sentido de rock de pretensión metal, pero que conserva y explora aires pop, receta comercial que muy bien ha administrado la banda. Así, por ejemplo, les permitió aportar con “Bullet Holes” para la banda sonora de “John Wick 3”.

¿Bush ha planteado un disco oscuro? Por esa línea pareciera que no. “The Kingdom” carece a ratos de la profundidad necesaria para encontrar esa densidad, pero es atrevido y ágil, sin puntos medios, salvo algún amago de balada (“Undone”) que diluye ese ímpetu inicial. No es necesario un respiro entre medio de combos como “Quicksand” o “Our Time Will Come”. Bush busca recuperar una audiencia y ganar otra a punta de mayor actitud en este álbum, algo de lo que carecían. Su coqueteo con pasajes al filo del nü metal (Rossdale admitió inspirarse mucho en System Of A Down) contrastan con una línea lírica que transita entre lo personal, el autoconocimiento y hasta una mirada distópica del mundo.

“The Kingdom”, como respuesta, es un cambio de dirección intencional de la banda hacia nuevos horizontes sonoros, arriesgando tan solo una parte de su estilo. Y eso es bueno. En cierta medida, Bush ha logrado materializar una propuesta mucho más concreta que la de sus trabajos anteriores como “Black And White Rainbows” (2017) o “The Sea Of Memories” (2011), que con una pizca de esta actitud podrían haberse convertido en un trampolín o referente para esta etapa.

Difícil habrá sido mantener el ruedo tras las desventuras que han dejado a Rossdale como el único a bordo, manteniendo a flote una banda de receta conocida, pero el desmedido entusiasmo que “The Kingdom” demuestra apunta a ese cambio de dirección, que al parecer encontró el rumbo correcto. Es la evolución natural de una banda que, sin mucho que ofrecer, alcanzó éxito y notoriedad con clásicos instantáneos y que busca, casi 30 años después, seguir vigente.

Artista: Bush

Disco: The Kingdom

Duración: 47:07

Año: 2020

Sello: BMG