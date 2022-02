Boris – “W”

En 2020, cuando comenzó la pandemia, los miembros de la banda experimental japonesa Boris se encerraron y decidieron aprovechar la cuarentena para componer la música que luego daría forma a los discos número 26 y 27 de su carrera. Debido a la influencia de este contexto, ambos discos resultaron ser dos partes de un mismo proceso, representando la dureza de la crisis actual y las posibilidades de sanación que surgen de esta, respectivamente. Así, el lanzamiento de “W” viene a completar lo desarrollado en el álbum “NO” (2021), tanto de manera literal (ambos títulos forman la palabra NOW) como en un sentido poético. De hecho, el carácter reflexivo y espacioso de las canciones contenidas en “W” es el perfecto contraste de los riffs pesados y la brevedad de las canciones de “NO”.

Una particularidad de “W” es que, a diferencia de álbumes anteriores, el rol vocal recae casi exclusivamente en la guitarrista Wata, quien aporta una ligereza distintiva en sus líneas vocales, que por momentos son casi susurradas. Las sonoridades que surgen de la combinación de ese estilo y las atmósferas generadas a través de efectos, como la saturación y el reverb, que se aplican tanto a guitarras como al bajo y batería, remiten a géneros como el shoegaze y el post rock. Por otro lado, si bien son escasos, hay momentos contrastantes en que la voz desaparece y da lugar a piezas instrumentales en que aparece el sonido más pesado de Boris, fuertemente influenciado por Melvins (de cuya canción Boris tomó su nombre). Sin embargo, el uso minimalista de las ideas musicales, a través de la repetición incesante de melodías, texturas y ritmos con variaciones mínimas, pero significativas, es un elemento que unifica toda la propuesta del disco.

El relato que se construye comienza con “I Want To Go To The Side Where You Can Touch…”, caracterizada por un tinte épico, elaborado por la acumulación gradual de una serie de capas sonoras, que hacen que la sección instrumental se separe progresivamente de la voz y genere una enorme espacialidad. El viaje continúa con “Icelina”, manteniéndose dentro de un campo armónico similar, pero cuyo carácter ya no es épico, sino íntimo, y se asemeja más a una curiosa canción de cuna, en que el ruido y la disonancia entran y salen continuamente de escena.

“Drowning By Numbers” mantiene ciertos timbres ya exhibidos en la guitarra, pero es marcadamente más rítmica que las anteriores debido a la presencia de un patrón constante de batería y bajo, que se complementa con una línea vocal mucho más enfocada y menos libre en su fraseo. Este elemento rítmico también caracteriza a “Invitation”, que sintetiza lo ya expuesto, retomando el carácter más dulce de las primeras canciones, dando así un cierre a la primera parte del disco. En ese sentido, “The Fallen” emerge como un interludio que no comulga con ninguna otra canción del disco y que puede entenderse como una reminiscencia de las sonoridades exploradas en “NO” y otros álbumes de Boris.

La segunda parte del disco la inaugura “Beyond Good And Evil”, que puede resumirse como una especie de balada muy tradicional en su construcción melódica, su armonía y estructura, pero con timbres (susurro, ruido estático, amplia reverberación) que escapan a ese estilo. Por su parte, “Old Projector” es instrumental y se siente distante, tanto por ciertas particularidades de la mezcla como por una idea de distancia temporal, que es evocada por el título y reflejada en el sonido desafinado, casi microtonal de la guitarra, sonando como si fuera una grabación antigua. La canción más larga del disco es la penúltima, “You Will Know (Ohayo Version)”, que parece ser una síntesis de ideas ya expuestas, sin aportar un aspecto distintivo, más allá del timbre particular del bajo y una sensación de que la música termina y empieza una y otra vez, como en un eterno loop.

El cierre de “W” es dado por la breve “Jozan”, que parece no tener ninguna relación con el resto del disco. Es un final intrigante, pues suena distante, como si ya nos adentráramos en otro material, tal vez en un disco futuro que vuelva a marcar otro giro en la carrera de esta longeva banda, una que siempre está dispuesta a reinventarse.

Artista: Boris

Disco: W

Duración: 41:34

Año: 2022

Sello: Sacred Bones