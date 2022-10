Boris – “Heavy Rocks (2022)”

El nombre de Silversun Pickups aparece frecuentemente en los carteles de festivales vinculados al indie y al rock alternativo, gracias a una propuesta sonora heredera de cierta nostalgia noventera. Sin embargo, 16 años han pasado desde “Carnavas” (2006), su aclamado álbum debut, y la banda parece haber perdido su envión inicial, sobre todo luego de la tibia recepción de “Widow’s Weeds” (2019). Y aunque, al igual que en ese álbum, en “Physical Thrills” encontramos en la producción a Butch Vig, en esta oportunidad la banda parece tomar un nuevo aire, con innovaciones interesantes, canciones pegajosas y referencias a los inicios de su carrera.

Un buen punto de partida para observar estos rasgos es “Scared Together” y “Alone On A Hill”, los singles escogidos para la promoción del álbum. En la primera, encontramos una composición con un riff simple, pero efectivo, que recurre a cambios de tempo (también presentes en “We Won’t Come Out”) para generar dinamismo y consolidar un sonido seco y directo, alejándose de las influencias del shoegaze. Pero lo más interesante aparece en “Alone On A Hill”, que tiene a la bajista Nikki Monninger como voz principal, con una delicada técnica que es casi un susurro, complementándose muy bien con un oscuro arreglo de piano. Considerando el peculiar timbre de la voz de Brian Aubert, sin duda apreciado por los fans, pero que puede agotar a quienes se hayan menos acostumbrados, el nuevo protagonismo de Monninger ayuda a ampliar la paleta sonora del grupo.

Luego de ambos singles, el tracklist propone un giro hacia canciones pegajosas de gran riqueza rítmica, como “Hidden Moon” y “System Error”. La primera de estas abre con un riff cautivante de estilo djent, y encuentra a Aubert particularmente dinámico, siendo capaz de generar varias sonoridades contrastantes con su voz. Por otro lado, “System Error” es quizás la canción más memorable del disco, gracias a una notable línea de bajo sincopada en torno a la que se estructura gran parte del arreglo. Luego, la alegre “Empty Nest” propone un protagonismo incuestionable de la voz, aprovechando el perfecto complemento entre Aubert y Monninger, que acaban por fusionarse en una melodía liviana y juguetona.

Como se adelantaba, en “Physical Thrills” encontramos también una mirada retrospectiva de la banda, particularmente hacia una de las canciones de su disco debut: “Dream At Tempo 119”. Esta referencia se materializa en la aparición de tres canciones que comparten ese nombre y que presentan una melodía común entre sí. La primera es “Dream At Tempo 050”, donde un sencillo beat lo-fi acompaña a Monninger, que, con escalofriante delicadeza, recuerda una despedida en medio de un sueño. La versión en clave shoegaze de este tríptico de sueños, “Dream At Tempo 310”, es quizás la más lograda de las tres, ya que, tras una bocanada de Aubert como única introducción, asesta un golpe demoledor contra un muro de sonido cargado de una densa textura de elementos indistinguibles, mientras una pulsación constante de bombo oscurece el compás, desorientando la escucha. La tercera y última versión es la encargada de cerrar el disco mediante una sencilla pista instrumental, donde un piano envejecido asume el rol melódico, enmascarando la voz de Monninger que tímidamente aparece en el fondo de la mezcla.

Es innegable que el sonido global de Silversun Pickups ha mutado con el paso del tiempo, y lo que fuera un elemento central de su identidad como el shoegaze, hoy se presenta condensado en una breve canción de poco más de un minuto. Sin embargo, la referencia a canciones previas y una búsqueda de cohesión estructural dentro del disco, con un trabajo meticuloso en la transición entre canciones, ayudan a suavizar este giro en su sonido, puesto que en “Physical Thrills” se ofrece una propuesta coherente y con algunas innovaciones interesantes. De hecho, la posibilidad de encontrar nuevas formas de relación y equilibrio entre las voces de Aubert y Monninger es uno de los principales desafíos para la banda, abriendo nuevos caminos para explorar en un futuro álbum.

Artista: Silversun Pickups

Disco: Physical Thrills

Duración: 52:49

Año: 2022

Sello: New Machine Recordings