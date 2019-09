Bon Iver – “i,i”

Ty Segall es sin lugar a duda una de las mentes más inquietas de esta década. Comenzando el segundo semestre de este año, nos vuelve a sorprender con lo que es su trabajo más experimental a la fecha, “First Taste”, larga duración que llega a sólo meses del lanzamiento del álbum en vivo “Deforming Lobes” (2019). Si bien, esto no debería sorprender a los seguidores de este emblema del garage contemporáneo, pues se ha vuelto costumbre que publique material más de una vez al año, ya sea en solitario o colaborando con sus proyectos paralelos, esta vez hay una llamativa particularidad. Retornando al sonido más sucio que lo consagró con “Emotional Mugger” (2016), el californiano emprende una travesía que no muchos logran completar sin resultar damnificados: hacer rock sin emplear guitarras.

Cualquiera oído podría poner en duda la veracidad de esta idea, puesto que, con la primera probada del nuevo LP, la ruidosa “Taste”, nos encontramos con el clásico sonido ruidoso de Segall. Acá, la estridencia es resultado de la utilización de un distorsionado buzuki, instrumento de cuerdas griego, acompañado del lúdico dinamismo digital del omnichord. En “Whatever” vuelve a recurrir a los mismos recursos, esta vez con un ritmo más calmo y con la intromisión del saxofón, acompañando estereofónicamente los coros. Las pulsaciones siguen a la baja con la pieza coral “Ice Plant”, cuyos pasajes melódicos nos recuerdan lo hecho en “Freedom’s Gobblin” (2018), su anterior larga duración. Así llegamos a “The Fall”, uno de los grandes momentos de “First Taste”, donde el californiano logra materializar en buena medida el afán experimental de esta nueva producción gracias a la inclusión del koto, cordófono tradicional japonés, además de las enérgicas percusiones de raíz africana, con alucinantes solos incluidos.

La estridencia clásica regresa con “I Worship The Dog”, la cual brinda nuevamente una alta dosis de saturado garage rock, resultado que imposible de no ser por la compenetración que logra con su banda. En una vereda estética opuesta, “The Arms” evoca una onda zeppeliana, dada la inclusión de la mandolina en el acompañamiento musical que juega un rol predominante, mientras coquetea con los multifacéticos buzukis. Por su parte, “When I Met My Parents Pt. 1” es una breve pieza instrumental que nos vuelve a llevar a paisajes exóticos con una cuota de rock crudo. “I Sing Them” continúa la épica acústica con un pegajoso coro y entretenidos juegos vocales, lo que la convierte en un potencial himno de este álbum. Posteriormente, la ruidosa introducción de “When I Met My Parents Pt. 3”, a cargo del sonido de sintetizadores, da paso a una balada que se transforma en un verdadero muro de sonido, pero conservando la dulzura.

Por otro lado, “Radio” nos mantiene dentro del sonido excéntrico y potente del álbum. Este tema destaca por el aura balcánico de su sonido, lo que se agradece, pese a que resulta un tanto desconcertante. Dicha sensación se revierte con “Self Esteem”, canción que nos conecta con un Ty más psicodélico, y donde mejor se aprovecha el saxofón, tanto en la generación de atmósferas caóticas como armónicas. Para variar, Segall cierra a lo grande, esta vez de la mano de “Lone Cowboys”. Con un sonido que nos recuerda el gran trabajo realizado en “Manipulator” (2014), es quizás el gran tema que nos deja el álbum y última gran probada de la capacidad del californiano para yuxtaponer sonoridades.

Como en toda su discografía, en “First Taste” nos encontramos con un Segall multifacético, en donde destacan tres perfiles: uno acostumbrado a la estridencia, uno que retorna al confort de la batería y otro nostálgico de la herencia folk, todos unidos por un Ty experimental y visionario, que intenta llevar al límite la máxima de hacer rock sin guitarras, al remplazar su sonido con el de instrumentos poco convencionales. Por lo mismo, incluso para seguidores del prolífico compositor y multi-instrumentista, este nuevo trabajo puede resultar difícil de digerir en primeras instancias, pero el californiano hace años demuestra ser poseedor de una genialidad compositiva envidiable, siendo esta nueva faceta un logro cumplido con creces, pues logra incorporar los elementos exóticos a la perfección. “First Taste” es una propuesta atrevida, que podría marcar un punto de inflexión en su carrera, la cual probablemente en el corto plazo nos traiga novedades.

Artista: Ty Segall

Disco: First Taste

Duración: 40:56

Año: 2019

Sello: Drag City