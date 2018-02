Black Rebel Motorcycle Club – “Wrong Creatures”

A esta altura, Franz Ferdinand se ha transformado en toda una institución musical, encarnando un bien acabado proyecto de revival de rock de garage prototípico de los ya lejanos años sesenta y setenta. Sin embargo, esta afirmación podría haber sido utilizada hace unos siete años y nadie hubiese movido la cabeza en clara señal de reprobación. Resulta que los tiempos han cambiado y, de aquel rock envuelto de guitarras estridentes y de batería rítmicamente ejecutada, hemos devenido en una intromisión de la electrónica y el dance. Basta escuchar el desplazamiento del recordado salvajismo de The Strokes o The Killers hacia una música más “amigable” para percatarse de que la movida indie ha adoptado otro ropaje, ahora más festivo y fundamentalmente bailable.

Los tiempos han cambiado tanto, que los escoceses incluso debutan con nueva formación en este disco. La inesperada salida de Nick McCarthy a mediados de 2016 exacerbó la bifurcación que Alex Kapranos tenía pensada para este quinto trabajo, y en su reemplazo se incorporó Julian Corrie. En “Always Ascending” tenemos diez composiciones aglutinadas bajo el sello dejado por el anterior disco, “Right Thoughts, Right Words, Right Action” (2013), es decir, un trabajo repleto de reminiscencias al dance y a los sintetizadores, dejando de lado esos recordados riffs de sus primeros tres trabajos. Vocal, instrumental y compositivamente el disco posee una solidez ya característica y, desde ese punto de vista, es mucho lo que se puede esperar. Este es lógicamente un disco que no va en la dirección de lo que se hizo, sino de lo que, en términos de la música, habrá de venir en los próximos años.

La canción homónima abre los fuegos con una larga introducción, que recuerda el oscuro momento de Iggy Pop en el inicio de “Kill City” (1977), pero que se transforma en un hit absolutamente festivo, alegre y bailable. La voz de Kapranos sufre una irreconocible metamorfosis, pero bien se acomoda con el sentido de la composición. “Lazy Boys” construye una atmósfera eléctrica y plástica, sintetizadores de comienzo a fin, aunque esta vez acompañados de un irreprochable riff que se pliega a un coro pegajoso. “Paper Cages”, por su parte, se sostiene por su timbre rítmico ostensiblemente sacado de una base de hip hop, aunque pasada por el cedazo del pop electrónico; una canción que recuerda, en parte, los buenos momentos de su anterior trabajo. “Finally” es lo más parecida a los primeros Franz Ferdinand, es decir, una batería que revienta el platillo, guitarras encendidas y un bajo poderosamente marcado. “The Academy Award” es una composición reflexiva y lenta, próxima a una balada, pese a ello, propone una introducción al mando del piano que bien resuena con la identidad general de la canción.

“Lois Lane” y “Huck And Jim” toman una máxima de The Clash que reza que incluso la pestilencia y la perversión pueden bailarse. Ambas son canciones que abiertamente critican los privilegios y privilegiados del establishment del moderno capitalismo. “Glimpse Of Love” es un melodrama romántico que acomete sobre la ilusión de un concepto de belleza humana, sonoramente está plasmada de festividad y de un ritmo cadencioso, excesivamente bailable. “Feel The Love Go” se posiciona como lo mejor logrado de la placa, haciéndole justicia al concepto final del proyecto: más sintetizadores y menos guitarras. “Slow Don’t Kill Me Slow” cierra el disco de una manera dramática y oscura, creando un paisaje sonoro aletargado, acompañado de una voz de Kapranos que pareciese salir de ultratumba.

“Always Ascending” es la visceral muestra de la mutación electrónica, funk y dance que se inició con “Right Thoughts, Right Words, Right Action”. Al ejecutar este desplazamiento, estamos en presencia de una negación de lo que fue Franz Ferdinand en el pasado, pero ello no debe ser motivo de desánimo en la medida que se debe hacer justicia al carácter de la época actual. El disco es ejecutado e interpretado con una solidez inigualable y con un corpus de ideas que proveen de un futuro esplendor a los escoceses.

Artista: Franz Ferdinand

Disco: Always Ascending

Duración: 39:48

Año: 2018

Sello: Domino Records