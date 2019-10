Black Midi – “Schlagenheim”

A veces se puede estar muy cerca del abismo y del fin. Allí, las experiencias y los recuerdos pueden ser de dulce y agraz; de armar y desarmar. Revisitar viejas experiencias, recuerdos y dedicarse a reconstruir un patrimonio intangible como las canciones, es lo que tuvo que pasar Elisa Montes, fundadora de Slowkiss, antes de presentar “Patio 29”, el primer LP de la banda, ahora su proyecto más ambicioso y personal. Tras unas breves credenciales musicales con los EP’s “The Cliff” (2015) y “Ultraviolet” (2017), la banda apuntó hacia el norte, encontrando en Estados Unidos un refugio para su afilado sonido. Slowkiss se aproxima a un rock que bebe directamente del grunge más tradicional con toques de noise y mucho punk. Hoy, en “Patio 29”, la banda consolida ese sonido y también refuerza su identidad con una renovada formación.

Siempre en inglés, el álbum inicia con “Vampire” y las voces de Elisa Montes (guitarra) y Natalia Díaz (bajo) se fusionan por primera vez junto a Andre Borie (guitarra) y Ricardo Pozo (batería). Pegajosa melodía y un pegajoso coro con mucha esencia de Seattle que sirve de puntapié para un desarrollo más ruidoso del resto del álbum, con canciones como “Crash” que, gracias a sus coros y guitarras con mucha distorsión, trazan una clara línea sonora.

La inyección de adrenalina viene aparte con “In Vain”, uno de los mejores cortes del álbum. En su letra es posible reconocer un relato más íntimo, que calza en sincronía con su acabada producción, escogida también como single gracias a sus buenos arreglos y guitarras que transitan con mayor oscuridad en sus acordes, atmósferas y unos bajos casi estilo Lou Barlow colándose entre las capas del tema. Curiosamente, una banda que se alimenta de un sonido tan particular y popular podría sonar carente de originalidad, sin embargo, Slowkiss se acerca pacientemente a una idea clara, moderna y al menos bien trabajada. Si bien, un par de canciones transitan hacia la monotonía, pueden romper ese estado sin transar en creatividad.

Componer en otro idioma muchas veces es una propuesta interesante y una decisión que puede ser estilística como también editorial o comercial. No obstante, en canciones como “Control” pareciera que aquel discurso íntegramente en inglés no es espontáneo, por lo que la lírica del resto de las canciones funciona de forma más natural, con mensajes más íntimos y reflexivos, dando un poco de sustento al osado título para este primer largo, “Patio 29”, recordando la histórica parcela del Cementerio General. De ahí en adelante, el disco avanza con una velocidad más punk hasta la correcta balada “Don’t Lie”, que podría haber sido el mejor cierre, evitando la débil y extraña “Jugando A Las Cartas”, única canción en español (original de la desaparecida banda madrileña Parálisis Permanente) que pareciera no encajar en el audaz espacio sonoro que propone el álbum.

El sonido que cultiva Slowkiss se mueve con soltura en una línea que bebe de bandas como Hole o Sleater-Kinney en cuanto a influencias, y que puede encontrar afinidad en proyectos como Cherry Glazerr, Dilly Dally, Bully o Summer Cannibals, demostrando que la exposición de bandas que rescatan y ejecutan con calidad un estilo casi veterano es cada vez mayor, versus el atiborrado espacio de pop de algunas escenas.

Artista: Slowkiss

Disco: Patio 29

Duración: 27:37

Año: 2019

Sello: Beast Discos