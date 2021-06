Black Midi – “Cavalcade”

Usualmente, al ver lo mal que lo pasa la mayoría de los habitantes del mundo, es difícil buscar una referencia adecuada para ponderar las cosas que pasan. He ahí el valor de la narrativa en estos tiempos, que se la juega con un encuadre, un montaje y una mirada específica. Son estas fotografías las que intentan dotar de sentido lo que se vive o lo que se conoce, pero en la música muchas veces los relatos perecen en medio de lo convencional. No se narra, sino que se declama o se acomoda el texto a una cadencia específica. Por ello, cuando una banda elige no depender de métricas para las líricas y así narrar tal cual se desea, se nota.

Esta es la jugada maestra de Dry Cleaning, conjunto inglés cuyo post-punk con trazos de art rock ha sido comparado de forma simplona con Wire, Magazine o Sonic Youth, pero que en realidad tiene más espacios de convergencia con Protomartyr o Fontaines D.C. al mezclar sonidos bien desarrollados con una narración cautivante. Florence Shaw es la estrella de una banda que presenta relatos, descripciones y situaciones hilarantes, sin acomodar sílabas más allá de ciertos acentos que entrelazan la música a la voz.

“New Long Leg” es un álbum lleno de oneliners, esas frases que son perfectas para citar o para generar una búsqueda en Google, desde el amor en los tiempos del Brexit descrito en “Strong Feelings” hasta la fantasía con aroma a síndrome postraumático de “Her Hippo”, donde Florence es central para introducir a los oyentes en escenas en desarrollo. En las canciones de Dry Cleaning no se construyen mundos de la nada, sino que la película inicia en medio de las acciones, ya sea en medio de la pelea de una pareja, de un deambular por las calles o de la tala de un bosque para construir una carretera.

En lo musical, Tom Dowse entrega guitarras en constante mutación, sin llegar a extremos, pero sí entregando riffs, figuras y colores que sirven como el telón perfecto para la pintura de Shaw. El bajo de Lewis Maynard se mezcla con la batería de Nick Buxton para entregar algo más allá de la dinámica que usualmente se busca entre estos instrumentos. Por su parte, Maynard y Buxton juegan con la energía para darle matices a la narración de Florence Shaw, acomodándose a lo temático y la cadencia de su lectura, sin necesariamente ponerla en una caja con forma de compás. Esto brilla en especial en canciones como “John Wick”, el track final “Every Day Carry” –con una sección instrumental que corroe los huesos– y en “New Long Leg”, tema que le da nombre al disco.

Si bien, hay una seguidilla de discos de post-punk con afanes artísticos, con calidad, potencia y características únicas, lo que separa a Dry Cleaning del resto es el afán por jugársela con un punto de vista que se escapa de las sensaciones. En vez de transmitir emociones u opiniones, lo que hacen las canciones de “New Long Leg” es extender los horizontes del mundo conocido y, al final, poner al oyente en los zapatos de alguien más, permitiendo una comprensión de esferas afectivas o pragmáticas, que de otra forma no se alcanzarían. Y lo hacen con música sencilla de escuchar y con un magnetismo que poco pueden lucir en su primer álbum.

Artista: Dry Cleaning

Disco: New Long Leg

Duración: 41:58

Año: 2021

Sello: 4AD