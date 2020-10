Big Sean – “Detroit 2”

Como continuación directa de su mixtape “Detroit” (2012), el rapero Big Sean vuelve inteligentemente a sus raíces durante sus honestos relatos plasmados en “Detroit 2”, un homenaje a la ciudad donde creció y la plataforma inicial para su reconocimiento. El hambre por fama puede resultar un impulsor ambicioso para concretar metas y también un espacio donde los errores pueden tener un costo más alto en la carrera de un artista, y para uno como Big Sean, el intento de posicionarse con nombres como Kendrick Lamar o Drake es una vara alta. Con su quinto trabajo larga duración se muestra audaz y más consciente.

Como declaración de principios, no hay pieza más precisa que “Why Would I Stop?”, la que llega con el atrevimiento suficiente para remarcar el término “imparable”. El cantante reflexiona sobre las repercusiones que podría enfrentar si el momento que vive lo da por sentado y, consciente de sus habilidades, se muestra vibrante en sus versos, extendiendo su sensación de gratitud en “Lucky Me”, un track que va in crescendo, conducido por el relato de las dificultades que tuvo al lidiar con una aflicción cardiaca y el impacto de esto en su enfoque para enfrentar los problemas venideros durante su carrera, sin buscar la aceptación generalizada.

Acompañada de pistas que mezclan arreglos de piano más orientados al neo soul y junto a melodías que encienden el ambiente, consigue crear momentos eficaces que contrastan con las gancheras “Wolves”, canción donde Post Malone suma al nutrir otro color de voz, “ZTFO”, en la reconexión con su propósito con “FEED”, y la colaboración con Travis Scott en “Lithuania”, donde Big Sean se ve un tanto eclipsado al acomodar la esencia de la composición para asimilar lo hecho por Scott en “ASTROWORLD” (2018). La calidad instrumental se ve enriquecida por momentos sublimes, como en la introspectiva “Guard Your Heart”, donde cuenta con la participación de Anderson .Paak, Earlly Mac y Wale, quienes, con toques de jazz en su armado, elevan lo versátil de las sensaciones.

La senda bailable y de confrontación de Big Sean es innegable. Habiéndose tomado tres años desde “Double Or Nothing”, su álbum colaborativo con Metro Boomin y su anterior larga duración, “I Decided.” (2017), la influencia de estos trabajos se encuentran en las categóricas “Harder Than My Demons” y “The Baddest” (en esta última utilizando un sampler del film japonés “Godzilla vs. Mothra”). El norteamericano no duda en incendiar con su ética de trabajo cada muestra y, creando una convergencia en un gran tributo a su ciudad, en “Friday Night Cypher” tiene la participación de diez artistas, que obtienen su espacio para sumar experiencias personales que se relacionan con vivencias y decisiones intrépidas para conseguir lanzar sus carreras que conectan con el pasaje donde Eminem irrumpe con su forma de versear muy visceral, y con los característicos cambios de registro del legendario rapero.

Con momentos de agradecimiento en palabras del comediante Dave Chappelle, la cantante Erykah Badu y el gran Stevie Wonder, funcionando como aterrizajes para mantener el concepto global del álbum presente, en el cierre “Still I Rise” Big Sean entiende el punto de inflexión que provoca una carrera inmersa en la vorágine. “Algunas pérdidas te enseñan más de lo que ganar siempre podría”, es una línea donde se percibe que la visión del artista se afina e insta a mostrarse y enfrentar lo que pueda venir, debido a que sólo en enfoque puede llevarnos donde queramos, y eso es algo de lo que cada persona puede reflexionar, sobre todo en tiempos donde la incertidumbre asecha. Con “Detroit 2”, en celebración con sus pares, Big Sean se enorgullece por el camino perseguido y revitaliza el orgullo por la ciudad que fue testigo del artista que hoy, mostrando un alto nivel de convicción.

Artista: Big Sean

Disco: Detroit 2

Duración: 71:19

Año: 2020

Sello: GOOD Music / Def Jam Recordings