Beach House – “Once Twice Melody”

Hace tan sólo unas semanas, Isaac Wood, vocalista de Black Country, New Road, anunciaba en redes sociales que dejaba la banda por temas de salud mental. La noticia, sorpresiva, sembró un manto de dudas sobre el futuro del grupo, sin embargo, el también sorpresivo lanzamiento de “Ants From Up There”, su segundo LP, dio luces del futuro de los ingleses.

A tan sólo un año del aclamado “For The First Time”, Black Country, New Road apuesta por un sutil giro en su ya elaborada propuesta. Si en su primer álbum exploraron y enloquecieron con una mezcla extensa de elementos, en este trabajo logran sonar mucho más aterrizados y maduros. Y, si bien, la madurez como característica la adquirieron de inmediato con su arriesgado primer trabajo, hoy la banda suena como si su trayectoria fuera vasta y de vuelta. La energía de “Ants From Up There” radica en sus inquietos vientos, su a ratos compleja estructura con una fuerte combinación de elementos, y sus letras menos ambiguas. Todas características que han sido el grueso de la agrupación desde su debut, pero que en este trabajo se condensan en un resultado más redondo.

Desde las voces y sus movimientos, “Ants From Up There” plantea un ejercicio más allá de sus referentes y sus cualidades. Dejando a un lado las comparaciones que sitúan a este disco cerca de las fronteras de bandas como Arcade Fire en su época más art rock, Black Country, New Road se desperfila con canciones como “Concorde” o “Good Will Hunting”, pasando por introspecciones como “Haldern”, donde es clave la reunión de vientos, guitarras y líneas de bajo, hasta llegar a un elaborado final de más de 12 minutos.

Esta característica, única de una banda que a ratos coquetea con la idea del post-punk, pero que se pasea sin temor entre figuras más complejas e incluso solemnes, es clave para entender y marcar diferencia de su opera prima. Seguramente el ahora sexteto buscaba precisamente alejarse de la frescura juvenil de su primer y alabado debut, siendo capaces de lograr un disco que además capta su esencia en vivo, siendo una experiencia sonora que no suena artificial, sino más bien orgánica.

Este nuevo trabajo de Black Country, New Road demuestra que, pese a su juventud, la banda ha sido capaz de entregar elaboradas piezas con una fineza y sincronía que difícilmente pueda lograr un conjunto de siete miembros. Es la calma de Wood en su manera de interpretar y escribir, o los arranques desgarradores de percusión (“Snow Globes”) que se cruzan con la inocente intención de hacer piezas intensas, pero nunca pretensiosas.

“Ants From Up There” podría redefinir ciertos parámetros dentro de estas nuevas formas de interpretar la música, más allá de las etiquetas y situándose en la misma vereda de sus amigos Black Midi o The Spirit Of The Beehive. Bandas con un futuro y una actitud única al rescate de buenas canciones.

Y es que este LP no plantea la épica búsqueda para una banda joven, sino que pareciera ser que esa banda fijó y encontró el final del camino para su breve, pero intensa historia. Con dudas en torno a su futuro, sin shows en el corto plazo y con mucha expectativa, Black Country, New Road deja un dulce sabor con un honesto y completo trabajo, que, si bien no se apreciará con su clásico desplante en vivo, vivirá de la mejor manera en cada escucha.

Artista: Black Country, New Road

Disco: Ants From Up There

Duración: 58:46

Año: 2022

Sello: Ninja Tune