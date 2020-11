Beabadoobee –”Fake It Flowers”

En sus casi 30 años de trayectoria, Travis acumula una serie de buenas –y lindas– canciones, que han servido para armonizar una prolífica e influyente carrera. Una banda con pocos tropiezos y un muy estrecho margen de error, gracias a una fórmula que les ha entregado una base de fieles fanáticos y otro puñado que disfruta de sus baladas suaves de tímido rock y algunos himnos instantáneos. “10 Songs”, su nuevo larga duración, no es la excepción en su discografía. Alguna vez Chris Martin confesó que Travis “inventó” a Coldplay y vaya qué caminos tomaron. Lejos de la colorinche y optimista puesta en escena para estadios de los londinenses, Travis escoge un correcto bajo perfil, sin arriesgar, pero entregando mucho sobre sí mismos en cada etapa.

“10 Songs” avanza como un álbum sumamente personal e íntimo, con Fran Healy retomando la composición de todas las letras, y aquello se ve reflejado en los mensajes de canciones como “Waving At The Window” o “Butterflies”. Con la ayuda de Susanna Hoffs en voces (“The Only Thing”) y Jason Lytle en sintetizadores para “A Million Hearts”, Travis se refugia en sutiles cambios entre lo acústico, el country y la electrónica, todo dentro de los márgenes de un álbum en el que predominan las teclas. Eso sí, se permitieron subir el volumen en “Valentine”, con una que otra guitarra eléctrica con gusto a poco.

“Kissing In The Wind” fue el primero de los seis singles que anunciaron su regreso, y bastó para convencer con su sonido clásico y esa búsqueda de la nostalgia que sólo una banda sencilla puede ofrecer y entregar. Curiosa es la elección de, precisamente, entregar más de la mitad del álbum antes de su lanzamiento, como si sus canciones pudieran servir de bálsamo curativo que mezcla emoción y optimismo. Sin embargo, se guardaron interesantes elementos, como la preciosa “Nina’s Song”, que incorpora arreglos de cuerda y da pie para un cierre más que emotivo.

La melancolía de “10 Songs” no es la misma de sus primeros trabajos. El sentimiento es, cómo no, más maduro y observado con reflexión desde otro punto de vista, el de Healy, quien no se guardó secretos para cada una de las letras que transitan entre su vida, su niñez y cómo ve el mundo un hombre casi en sus cincuenta. “Waving At The Window” asevera que la vida no da segundas oportunidades; no hay ensayos, sólo primeras tomas, no obstante, Travis reaparece mucho tiempo después de sus días de gloria con un álbum al que es más fácil llegar y apreciar.

Fran Healy recuerda, a modo de anécdota, que un taxista una vez le dijo: “Recuerda que vas a pasar mucho tiempo bajo tierra”. Esa reflexión caló hondo y bajaron el ritmo. Gracias a esa filosofía, la banda adoptó un conformismo que los dejó cómodos con las pausas y también con las expectativas. ¿El resultado? “10 Songs” es un trabajo mucho más cálido que sus predecesores, alimentado por la voz de la experiencia y, sobre todo, por la honestidad al momento de entregar canciones. Travis no se comió al mundo tras “The Man Who” (1999) y no abrazó el éxito luego de “The Invisible Band” (2001), pudiendo alcanzar algo más que una guitarra acústica, pero pareciera ser que hoy sí tienen una nueva oportunidad de hacerse notar otra vez.

Artista: Travis

Disco: 10 Songs

Duración: 37:52

Año: 2020

Sello: BMG