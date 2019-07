Baroness – “Gold & Grey”

Durante la segunda mitad de la década pasada, Baroness sonaba como una de las agrupaciones responsables de llevar el relevo de la popularidad en el mundo del metal, cuestión que en cierta medida se cumplió. El proyecto liderado por John Dyer Baizley, que en sus inicios mezclaba elementos del sludge y el stoner metal con la técnica del rock progresivo, ha optado por una sonoridad más radial en sus últimas entregas, lo que les ha valido ganar una positiva reputación ante los críticos. Es desde ese sitial que hoy nos vuelven a estremecer con “Gold & Grey”, quinto larga duración que consolida la serie cromática tras el aclamado “Purple” (2015), y que además trajo a los norteamericanos por primera vez a Chile pocos días después de su lanzamiento.

Los primeros tracks del LP, “Front Toward Enemy”, “I’m Already Gone” y “Seasons”, son una muestra clara de la mutación sonora antes mencionada, que a estas alturas ya es una norma. De la misma forma se aprecia cómo Baizley ha sabido optar por grandes instrumentistas para dar vida a una propuesta interpretativa compleja. El último de los temas mencionados es quizás la primera gran evidencia de la armónica comunión entre el metal y una lógica sonora de masas. Evidencia de ello, son los pasajes donde blast beats guían melódicos arreglos vocales. Junto con esto, otro elemento característico de “Gold & Grey” es la constante intromisión de piezas instrumentales que actúan como conectores de sus canciones, siendo “Sevens” la primera de ellas, dando paso a “Tourniquet”, un tema de introducción acústica que evoluciona hacia un verdadero himno de estadio.

“Anchor’s Lament” es una pieza de piano y cuerdas que introduce “Throw Me An Anchor”, momento para agradecer la incorporación a la banda de la guitarrista Gina Gleason, cuya amplia trayectoria como músico de sesión encuentra en Baroness el sitial perfecto para explotar toda su destreza en las seis cuerdas. En contraposición aparece “I’d Do Anything”, una balada cuya atmósfera oscura envuelve progresivamente, para luego decantar en “Blankets Of Ash” y la también sombría “Emmett – Radiating Light”. Remata este tridente “Cold-Blooded Angels”, un tema que comienza siguiendo la línea de sus antecesoras, pero que evoluciona al sonido intenso al cual nos ha acostumbrado la agrupación.

Rodeada por los tracks “Crooked Mile” y “Can Oscura” –el instrumental más robusto de todo el álbum–, “Broken Halo” nos rememora los primeros años de la banda, con un sonido un tanto más aguerrido, como si el LP intentase retomar fuerza luego del intermedio calmo. Llegando al cierre, nos encontramos con “Borderlines”, uno de los mejores momentos de “Gold & Grey”, cuyos interesantes pasajes melódicos y rítmicos nos arrastran hacia el psicodélico cierre que se conecta con “Assault On East Falls”, que, a su vez, da el impulso para el tiro de gracia de “Pale Sun” y su lisérgica propuesta con tintes de dub.

Tras poco más de una hora, queda la sensación de que este nuevo álbum es quizás demasiado largo, siendo grandes culpables de esto el exceso de tracks instrumentales/atmosféricos entre una canción y otra, los que incluso parecen puestos forzosamente en su lugar. Pese a este detalle, Baizley y los suyos ratifican el camino tomado a partir de “Yellow & Green” (2012), con un sonido cuyos decibeles resulta moderado en comparación con lo realizado en los primero dos álbumes, pero con un abanico de texturas mucho más amplio, que mantienen cautivado a la audiencia y conservan a Baroness como una de las bandas a seguir con atención dentro de la escena contemporánea del metal alternativo.

Artista: Baroness

Disco: Gold & Grey

Duración: 60:29

Año: 2019

Sello: Abraxan Hymns