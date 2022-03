Band Of Horses – “Things Are Great”

Sin arriesgar demasiado y siguiendo su tradicional receta de rock-folk-country-alternativo, Band Of Horses regresa seis años después con nueva formación y el sucesor del maltrecho “Why Are You OK” (2016). En este nuevo trabajo, los liderados por Ben Bridwell plantean un retorno a sus raíces y a su sonido que los catapultó hace ya varios años, y lo hacen notar de entrada.

El álbum abre con la colorida “Warning Signs”, con onda y ritmo de marca registrada de la banda, con detalles sutiles de guitarras más sucias, herencia de la producción de Jason Lytle (Grandaddy) en su anterior trabajo, y que aquí vuelve a colaborar con la banda de manera indirecta. Sin traspiés, el álbum avanza según la fórmula clásica de guitarras, arpegios y elementos que resultan más que familiares en su sonido.

A lo largo del trayecto de “Things Are Great”, Band Of Horses apela a los mismos recursos que los hicieron notables en sus primeros trabajos. Así, este álbum pasa a primeras como uno más de su ya extenso catálogo, dejando gusto a poco y, sobre todo, una sensación de un sonido desechable. Los momentos que sí logra crear Bridwell descansan en su voz y los arreglos que lo acompañan, contagiando así al resto de las canciones con ese sentimiento acogedor, sólo para fans nostálgicos. Gracias a duplas como “Tragedy Of The Commons”, uno de los puntos altos del disco, e “In The Hard Times”, donde está presente aquel sentimiento, el disco se torna más interesante gracias a los guiños a su propia historia. Punto aparte para “In Need Of Repair”, que asoma y rompe esa relación con su esencia clásica de balada pop. La mitad del álbum remata con la pegajosa “Lights” y “Ice Night We’re Having”, de toques acústicos y otro de los puntos altos de “Things Are Great”.

Si se tratara de experimentar, “You Are Nice To Me” plantea esa búsqueda de manera interesante; una canción un tanto extraña para el ritmo del álbum, pero que funciona justamente como final y ejercicio para una banda cautelosa al momento de proponer algo más allá de su zona de confort. Funciona como cierre si el álbum no contara con “Coalinga”, una canción robusta, pero pretenciosa, que de alguna manera busca ser un himno forzado.

El relato de “Things Are Great” pareciera centrarse en una mirada interior del propio Bridwell como cerebro y miembro permanente de la banda, resistiendo críticas y cambios, y enfocándose en no volver a perder el rumbo musical. Así, las letras también asoman como una de las fortalezas del álbum, mucho más directas y honestas, y también sencillas en algunos pasajes. Band Of Horses regresa con un album interesante y que crece con cada escucha, sin embargo, es esa resistencia a salir de sus márgenes la que hace que sus canciones parezcan una copia de sí mismas y requieran más de una pasada por los audífonos. Los liderados por Bridwell han decidido volver a sus raíces y entregar sólo un puñado de canciones buenas, pero poco profundas.

Artista: Band Of Horses

Disco: Things Are Great

Duración: 41:09

Año: 2022

Sello: BMG