Auðn – “Vökudraumsins Fangi”

Después de su emocionalmente devastador cuarto larga duración, “Stage Four” (2016), Touché Amoré vuelve a remover fibras profundas con “Lament”, un nuevo álbum que ofrece una vuelta a las repercusiones de los cambios drásticos de la vida, sus dolorosos eventos y una empática visión que hace frente a estos. Con una producción a cargo de Ross Robinson (quien ha estado detrás de discos de bandas como Korn, Slipknot, At The Drive-In y Sepultura), “Lament” transmite un sonido diáfano, que sólo cubre al bajo de Tyler Kirby durante mínimas secciones de guitarras en tonalidades luminosas.

En “Come Heroine” –la carta abierta de amor hacia el apoyo externo que acompañó al vocalista Jeremy Bolm durante un proceso de duelo– lo anterior tiene espacio, por más que el contundente arranque consiga arremeter triunfalmente. Y dentro de la sensación de urgencia, esta reverberante pieza es un desahogo de aceptación de Bolm, extendiendo la apertura de su proceso durante un estado tan natural como la tristeza y, tal como en esta, los ciclos varían como el track homónimo, el cual fluctúa entre arreglos arraigados al shoegaze y una potente rítmica más cercana al post punk, en un equilibrio que sorprende por el riesgo de la versatilidad que la agrupación ha ido madurando desde “Is Survived By” (2013).

Con más de una década dentro de una escena un tanto ingrata cuando una banda añade elementos que brindan frescura a su propuesta, Touché Amoré se atreve con un intermedio de canciones que amplía su rango al sumar elementos como la energía contagiosa cercana al pop punk, que además engancha con honestidad descarnada, como en “Reminders”, o con una transición tan poco convencional durante el quiebre más melódico de la tenue “Limelight”. La participación de Andy Hull de Manchester Orchestra está para ensamblar, junto al apoyo de los rugidos de Bolm, dos intensidades en un pasaje un tanto desconcertante, y también está el letal trabajo del baterista Elliot Babin, quien brinda espacios al clima nostálgico, como en “Exit Row”, conteniendo el punto de ebullición tras el aterrizaje forzoso de la intensidad en su mayor punto de visceralidad (“Savoring”). Con “A Broadcast” tenemos un reflexivo momento de introspección sobre relacionarse con otra persona e ir procesando el pesar de la distancia. La instrumentación de la banda impulsa las secciones más profundas, mientras Jeremy Bolm exprime su corazón en el track.

“Seré tu anfitrión contra mi voluntad”, es el desgarrador coro que expande la amargura como una dimensión que se habita durante una súbita etapa donde la resistencia ya no tiene cabida, y las cristalinas cuerdas de Clayton Stevens y Nick Steinhardt en “I’ll Be Your Host” generan un constante balance que no satura la canción en grises, sino que hace permeable el cuestionamiento lírico y, con el arreglo de teclados que se incorpora, el remate final resulta dinámico y con diferentes colores. Jeremy Bolm es un escritor con una peculiar técnica vocal, sello característico del espíritu de Touché Amoré, donde su escritura suele brillar por más profunda que sea la melancolía. Al abrirse con nuevos ciclos personales que inspiran el contenido de “Lament”, este quinto trabajo discográfico se convierte en un nuevo triunfo para la autocrítica y lo importante de la revisión de la salud emocional. “A Forecast” es un íntimo cierre en compañía del piano, que invita a adentrarse en la etapa actual de Bolm.

Conscientes de los cambios sufridos en sus relaciones y a nivel personal, la principal repercusión es una reflexión frente a cómo la pérdida y la incertidumbre son parte natural de la vida. La gentileza es una manera de abordar nuestro sufrimiento y, en la catarsis de gritar lo que sintamos, la libertad de ir asimilando la propia transformación es sublime. Por lo mismo, con “Lament” de Touché Amoré puede hallarse una empática forma de mirar a las otras personas con sus aflicciones; mirarnos y profundizar en sentir.

Artista: Touché Amoré

Disco: Lament

Duración: 35:56

Año: 2020

Sello: Epitaph Records