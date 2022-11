Arctic Monkeys – “The Car”

Fuerte y claro fue el mensaje que Slipknot entregó con “We Are Not Your Kind” (2019), una obra que vio a la banda expandirse sonoramente para abordar otros conceptos e incorporar nuevos elementos en su música. Pese a que el cambio no fue extremadamente radical, de igual manera existió un cuestionamiento y entusiasmo por partes iguales de lo que podría hacer el colectivo en su obra posterior. Ahora, nos encontramos en ese momento con la llegada de “The End, So Far”, álbum que muestra a Slipknot continuando con su expansión desde un enfoque mucho más aterrizado y seguro, todo producto de la confidencia en una agrupación que ya dejó atrás el nicho lleno de etiquetas y reglas que muchas veces se da en el metal y sus subgéneros. Hoy por hoy, Corey Taylor y compañía viven un momento donde la música es el enfoque principal, sin arroparse en estilos particulares, y eso, en una banda con tanta fuerza como esta, es algo que no puede fallar por dónde se le mire.

Con todo lo experimentado en su trabajo anterior, es comprensible que decidan continuar con esa búsqueda de nuevos sonidos y texturas de una forma tan dedicada, debido a que “Adderall”, primer track del álbum, entrega muestras inmediatas de la conceptualidad sonora que la banda impone, sin caer en paralelismos o elementos de arrastre durante la obra, sino más bien en su propia teatralidad. Y es que este cambio sonoro, tan cuestionado por cierta sección de su fanaticada, no es algo permanente ni mucho menos, sino que viene directamente del deseo de expandirse artísticamente sin perder esa agresividad que de entrada escuchamos en canciones como “The Dying Song (Time To Sing)”, “The Chapeltown Rag” o “Yen”, donde la banda continúa sonando tan densa como siempre, pero con una ejecución digna de los años de experiencia que han acumulado.

Es evidente que un trabajo colaborativo como la fórmula que profesa Slipknot da poco espacio para brillar individualmente, siempre funcionando como un colectivo de fuerzas imparables en pos de ese sonido estridente, directo y rabioso, pero sin duda que la voz de Corey Taylor está especialmente dominante en este trabajo, agregando también la excelente ejecución entre Mick Thomson y James Root en las guitarras, elemento principal del sonido lúgubre que ha caracterizado al conjunto desde sus inicios. Son esos constantes guiños al pasado lo que permite que puedan enfocarse en el futuro, entregando una obra que funciona cohesionadamente como un disco más allá de una selección de canciones. Sí, los tracks pueden separarse perfectamente como singles o incorporaciones en el setlist de la banda, pero siempre estará ese hilo conductor que los une como una obra con sólido desarrollo.

Aun cuando líricamente las temáticas no parecen salir de lo mismo dentro de la banda, de todas formas este disco es una demostración del nivel actual en que Taylor y compañía se encuentran, permitiendo sonar como una versión de ellos mismos en esteroides, con tracks como “Hive Mind” o “Warranty”, pero también de una manera mucho más aventurada en composiciones como “Medicine For The Dead” o “De Sade”, donde elementos puntuales de la agrupación convergen con una constante impronta de empujar los sonidos más allá. Pese a que la duración de casi una hora le juegue en contra a ratos, el único punto cuestionable es la literalidad de “Finale”, último track del disco, que no hace mucho más que poner el punto final, algo que merma un poco la experiencia después de un viaje tan dedicado en la composición e interpretación de cada una de sus canciones.

Puestos todos esos elementos, Slipknot nuevamente comprueba que no es necesario hacer lo mismo cuando se está recurriendo a las fórmulas habituales, demostrando que siempre habrá espacio para la reinterpretación y una mejor disposición de los elementos. Si su álbum anterior fue unánimemente catalogado como su obra más aventurada, es cierto que en “The End, So Far” la banda baja un poco los cambios a la experimentación, pero lo hace no porque echen pie atrás, sino porque ya están más seguros y determinados en lo que quieren lograr. El nicho del metal le quedó muy pequeño a Slipknot hace bastante rato, por lo que no es de extrañar que sigan en el constante camino de convertirse en un acto masivo a niveles desorbitantes. La actitud ya está, la calidad interpretativa también, y tanto este como su trabajo anterior demuestran que su música va encaminada hacia el mismo destino, despojándose de etiquetas y reglamentos sobre cómo deben sonar sus canciones.

Artista: Slipknot

Disco: The End, So Far

Duración: 57:31

Año: 2022

Sello: Roadrunner Records