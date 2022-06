Arcade Fire – “WE”

Desde “The Suburbs” (2010), Arcade Fire no había sido capaz de despachar un disco de contenido más personal y emotivo y, tras el discreto “Everything Now” (2017), su más reciente trabajo hasta la fecha, la expectativa era más que alta para una banda que ha sabido cómo sorprender y golpear. “WE” es el título de su nuevo disco, un breve trabajo de diez tracks que dejan un poco de lado el formato festivo, el baile y las luces de sus anteriores álbumes, para centrarse en lo que podría ser el prólogo de una nueva etapa de la agrupación.

Con la noticia de que Will Butler, miembro fundador del ahora quinteto, había dejado el grupo tras la grabación de “WE”, los fans de Arcade Fire sopesaron su partida con una tibia recepción de su último disco. “WE” se enfoca en una línea que mezcla mucho synth para desembocar en un sorpresivo guiño hacia la raíz del grupo de Montreal, con baladas, guitarras acústicas, arreglos de cuerda y pocas teclas. Así, “WE” podría entenderse como un concepto que habla de los tiempos actuales, nuestros tiempos, bajo el lenguaje de Arcade Fire. Las dos partes de “Age Of Anxiety” son ejemplo de ello, donde abunda el halo ochentero que ya habían probado en sus discos anteriores y que bien funcionan en el formato en vivo, sin embargo, a diferencia de lo que podría sugerir el lugar común de la banda, las canciones se mantienen un cambio por debajo de lo que ya se conoce, presindiendo de elementos explosivos y grandes arreglos. Es en este sentido que Arcade Fire deja entrever algo curioso en este tipo de canciones: la relación entre el formato, su ejecución y complicidad pareciera ser que avanza hacia fortalecer la idea de dúo entre Win Butler y Régine Chassagne. Ejemplo de ello han sido las nuevas fotos promocionales de la banda, donde destaca la presencia de la pareja.

No es si no hasta la mitad del disco que aparecen los puntos altos con “End Of The Empire” en sus versiones “I-III” y “IV (Sagittarius A*)”, inspirada en Sagitario A*, el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea y del cual hace poco se reveló su primera imagen oficial. Haciendo gala de la producción a cargo de Nigel Godrich, Arcade Fire vuelve a explorar una fórmula que bien trabajaron en “Funeral” (2004) y “Neon Bible” (2007), con guitarras acústicas, vientos y arreglos de cuerda que dan vida a ambos tracks y dotan de mayor contenido al álbum en letras y elementos. Es en este tipo de composiciones donde el sentimiento más íntimo y personal del grupo se hace presente, primero con una potente “End Of The Empire I-III”, de desarrollo de balada rock setentera, y el quiebre con su homónima “IV (Sagittarius A*)”, también de piano suave y cuerdas. Por otra parte, resalta la ausencia de programaciones y sintetizadores en las canciones más desnudas de la banda en mucho tiempo.

“The Lightning I” parece sacada de una licuadora entre Arcade Fire y The Killers, y sólo es contrastada por “The Lightning II”, cuya melodía y desarrollo ha sido marca registrada del conjunto y que perfectamente podría haber formado parte de “Funeral” o al menos de esa etapa. Queda claro que, al ser el primer adelanto del álbum, buscaba un lugar en el podio de himnos, y lo consigue; pegajosa, divertida y original dentro de su receta ya clásica, Arcade Fire busca en la nostalgia algunas claves. Junto a “Unconditional” I y II, siendo la última una sólida canción con sello Régine junto a Peter Gabriel, “WE” sella sus cuarenta minutos de música y deja abiertas muchas dudas sobre el grupo.

“WE” no es un mal álbum, pero está lejos de ser uno de los mejores de Arcade Fire. Su particularidad radica en lo que ha sido capaz de proyectar no sólo en fans nuevos, sino en antiguos seguidores de la banda, que buscan en cada recoveco de los diez tracks guiños de lo que alguna vez fue un grupo de siete miembros. “WE” pareciera ser un álbum de transición a una nueva etapa de una banda que abandona sus inquietudes exploratorias, la fiesta y el confetti para centrarse en trabajos más sobrios, una retrospectiva, o bien en asumir nuevas formas de componer como dúo o como agrupación. Sólo así, encontrándose, Arcade Fire podrá seguir gozando de popularidad y entregando más que música en cada composición.

Artista: Arcade Fire

Disco: WE

Duración: 40:18

Año: 2022

Sello: Columbia