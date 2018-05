Angra – “ØMNI”

Hay bandas que recaen eternamente en lo genérico y no experimentan más allá de los materiales básicos que les ha proporcionado en algún momento de sus carreras el éxito. Hay otras, como el caso de Angra, que buscan experimentar y fusionar sonidos que finalmente acaban sentando precedentes y, por lo mismo, perdurando en la memoria colectiva. Y es que una de las particularidades de Angra ha sido, a lo largo de su valiosa trayectoria, la búsqueda de un estilo propio, que los ha llevado a experimentar con varias vetas sonoras del metal, desde su lado más melódico hasta el más pesado. Incluso, muchas de estas exploraciones musicales podemos encontrarlas dentro de un mismo disco.

Desde su irrupción en el mercado internacional noventero, con aportes de muy buena calidad (“Angels Cry” de 1993, y “Holy Land” de 1996), hasta el día de hoy, la variación ha sido algo que no ha afectado solamente su trabajo con respecto a lo musical, sino que también a nivel de formación, algo que resulta comprensible, al fin y al cabo, en una agrupación de varios años de recorrido. Tras la salida definitiva de André Matos y la no tan definitiva de Kiko Loureiro (a las filas de Megadeth), el único miembro estable que va quedando desde sus inicios es Rafael Bittencourt, pero, como parte de la evolución misma de la banda, aquello no interfiere en esta ocasión en la calidad de la entrega de su noveno álbum de estudio. Así, lo que resulta destacable de “ØMNI” es, por una parte, la consistencia en el abordaje de los elementos representativos del power metal en equilibrio con sonidos más originales, que dan como resultado un atractivo e interesante producto final.

Dentro del espectro más tradicional destacan canciones como “Light Of Transcendence”, donde la voz de Fabio Lione (Rhapsody) anuncia estabilidad y solidez, y “Travelers Of Time”, con sus arreglos orquestales de fondo y el poder de la velocidad de sus guitarras. Además, la percusión estilo batucada como intro nos permite reconocer la identidad de lo que escuchamos, pues el sello de Angra se hace presente. Así sucede también en “Caveman”, que fusiona ritmos brasileños y versos en portugués con elementos más progresivos, una mezcla que nunca deja de ser interesante y que puede llegar a ser una de las características más atractivas del disco. De hecho, esta interacción con lo progresivo resulta ser una idea eficaz, cuyos efectos escuchamos en temas como “War Horns”, con la colaboración de Loureiro en composición y guitarra, y “Magic Mirror”, destacando por la variación de sus compases y por dejar en la boca el sabor, no concluyente, de un experimento algo blusero. Aportes de este tipo refuerzan la singularidad presente a lo largo de cada una de las composiciones; cada canción posee algo que la hace distintiva, incluso en alguna no tan memorable, como “Black Widow’s Web”, que cuenta con la colaboración de Alissa White-Gluz (Arch Enemy) en los guturales. Sin embargo, a pesar de la dureza que evoca, igualmente alcanza a captar la atención del que escucha.

En contraste con los conceptos más rígidos del metal, encontramos los momentos más apacibles en la acogedora “Always More”, y las dramáticas y sombríamente encantadoras “Silence Inside” e “Infinite Nothing”, culminando esta última como una pieza instrumental que hace gala de una gran teatralidad y que sugiere a la imaginación la idea de estar escuchando el outro de una película de ciencia ficción, idea que hace sentido al tener en cuenta la temática futurista del disco. Mención aparte merecen la oscura intensidad de Bittencourt en “The Bottom Of My Soul”, joya del conjunto, y el sobresaliente bajo de Felipe Andreoli en “Insania”.

Si bien, hace algún tiempo los cambios sufridos por la mítica banda brasileña repercutieron de forma negativa, hoy auguran un prometedor futuro. Es parte del progreso, y bien han demostrado que son capaces de adaptarse a ello de manera favorable. Igualmente, mientras mantengan su originalidad característica, siempre habrá algo que decir al respecto, pues la calidad de los músicos que componen Angra –en cualquiera de sus versiones– es definitivamente indiscutible.

Artista: Angra

Disco: ØMNI

Duración: 01:07:08

Año: 2018

Sello: earMUSIC