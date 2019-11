Angel Olsen – “All Mirrors”

Con los primeros acordes de su debut, “Half Way Home” (2012), Angel Olsen dejó en claro su perspectiva del folk: una íntima instrumentación, vulnerables letras y envolvente voz. Sin embargo, no fue hasta su segundo lanzamiento, “Burn Your Fire For No Witness” (2014), que su asentamiento como figura del indie cobró fuerza. Su potencial no hizo más que incrementarse con el lanzamiento de “My Woman” (2016), una nueva prueba de su talento para mezclar intimidad con elementos de rock y synth, siendo considerado uno de los mejores discos de ese año. El cuarto álbum de Angel Olsen se presenta como la carta definitiva de una de las artistas más importantes del género en la actualidad, ofreciendo algunas de las composiciones más desgarradoras y necesarias del año.

Escribir música sobre un corazón roto no es algo novedoso, pero en “All Mirrors” Olsen lo expresa con una vulnerabilidad y honestidad pocas veces vista. El tema homónimo y primer adelanto del disco, comienza como una intima pieza, que rápidamente cobra matices cinemáticos no vistos antes en sus composiciones; su vulnerabilidad permanece intacta, pero sus dimensiones se expanden más allá. A las clásicas guitarras y synths, se le incorpora una orquesta completa que lo acerca al pop barroco. Líricamente carga con la temática del disco, el autodescubrimiento a través de reencontrarse con el reflejo, un intimo trabajo de introspección que se ve ilustrado en todo el álbum. Sin embargo, es “Lark” el que carga la responsabilidad sonora en sus hombros. Comenzando con una tímida voz acompañada por una guitarra, la pieza rápidamente se convierte en todo un viaje sonoro. Con la inclusión progresiva de percusión, violines, cellos, sintetizadores y cuerdas eléctricas, se retrata el viaje catártico del rompimiento de una relación. Un sublime corte que expande el universo sonoro de Olsen, con un punto de tensión en su segunda mitad, que desata una ola de sensaciones y se convierte en un verdadero clásico moderno.

Los siguientes temas se presentan como las emociones que quedan tras el punto más alto de crisis, oscilando entre la rabia, la melancolía, la introspección, el anhelo y la superación. Y es que “All Mirrors” hace un gran trabajo en retratar todas las interrogantes que quedan tras la desilusión. En “Spring” la cantante mira los cambios que el tiempo ha provocado, con una angustia de aquello que no logra comprender. Sin embargo, como en muchas de las canciones del disco, existe una reconfortante positividad detrás de estos temores, plasmada en la dulzura de su instrumentación y lo envolvente de su voz. Dicha dulzura barroca se replica en temas como “What It Is”, mezclando las cuerdas con potentes platillos para retratar las contradicciones de sus sentimientos: “Y saber que amaste a alguien, no significa que alguna vez estuviste enamorada”.

La segunda mitad del disco se torna mucho más oscura, asemejándose a la instrumentación de los primeros tracks. “Impasse” abre con unas cuerdas góticas que evocan al pop orquestal más lóbrego, ilustrando la rabia y los resentimientos de la lírica. Es uno de los momentos más densos del disco; una tormenta de emociones donde cada pieza de la orquesta se encarga de ilustrar la desilusión. Pero tras esta tormenta aparece “Tonight”, una emocionante y cálida obra, que parece liberarse de las sombras que dejó el track anterior. Las cuerdas son presionadas con dulzura y la potente voz de Olsen se torna confortante, dando paso a uno de los outros más emocionantes del álbum.

Es en los últimos temas donde radica la esperanza del disco, no porque el dolor haya sido olvidado, sino por haber sido capaz de atravesarlo. “Tomó un tiempo, pero lo logré. Si pudiera mostrarte el infierno en el que he estado”, relata en “Summer”, dejando de lado los violines para poner énfasis en los instrumentos clásicos de su discografía, mientras que la suave “Endgame” presenta una emocionante resolución a los resentimientos que perduraban. Dramáticas cuerdas y trompetas se van sumando a la producción, expresándose como el punto de catarsis del álbum. La cantante ofrece un último golpe al estómago con “Chance”, quizás la pieza más vulnerable y cruda de su carrera. Un claro contraste a la apertura, acompañando su delicada voz con un melódico piano y suaves violines, logrando así cerrar el disco sin escatimar en sus emociones.

Para una artista que construyó su selló bajo la intimidad del folk, la grandeza de una orquesta no ha hecho más que sumar a la honestidad de sus composiciones. Las cuerdas de los violines y cellos han elevado a Angel Olsen a un nivel más allá del alcanzado con sus primeros discos. La magnificencia de “All Mirrors” parece un paso natural para una artista que venía construyendo una fuerte discografía, pero, al mismo tiempo, proviene de una Olsen completamente diferente, con un control y visión más clara que nunca, y una intensidad que pocos logran en cuatro discos, cerrando la década que la vio debutar tímidamente con uno de los álbumes más potentes del género.

Artista: Angel Olsen

Disco: All Mirrors

Duración: 48:33

Año: 2019

Sello: Jagjaguwar