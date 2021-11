Amyl And The Sniffers – “Comfort To Me”

Una de las piedras angulares del punk, como filosofía, consiste en abrazar las imperfecciones, reconocerse como seres desprolijos y enaltecer la fealdad como una virtud de autenticidad, y esa es quizás una de las mayores razones de por qué Amyl And The Sniffers resulta un proyecto tan cautivador, dueños de una naturalidad enérgica y creíble, que precisamente reluce por esa indiferencia a ser condescendientes. Con una carrera relativamente breve, que incluye algunos EP y un par de álbumes de estudio, han logrado atraer con rapidez la atención de la escena musical australiana, sin embargo, su más reciente trabajo, “Comfort To Me”, viene a consolidar su alcance fuera de los límites de la gran isla.

Resulta interesante percibir que el sello del conjunto, ofreciendo un sonido con amplias influencias del garage, es una decisión que se aleja bastante de lo azaroso, y más bien obedece a una larga influencia y escuela en el punk rock australiano. No está demás recordar que, hacia finales de los setenta, cuando los polos creativos del punk se ubicaban en Nueva York y Londres –con Ramones y Sex Pistols como puntas de lanza, respectivamente–, Australia ya contaba con una nutrida escena que no se basaba en esos referentes, sino que iba un poco más atrás, citando a The Stooges, el surf rock y bandas sesenteras de un sonido rudimentario. Si se toma en consideración ese colchón cultural, el resultado detrás de “Comfort To Me” adquiere mayor peso y valor y, a casi medio siglo de la formación de este sonido, la banda es capaz de releer la fórmula, agregar algunos toques de hardcore punk y pararse de frente con un alto desplante, destacando en primer lugar el carisma y actitud de Amy Taylor como líder del proyecto.

La primera porción del disco cuenta con canciones de sobrada energía en su mayoría y con una singular manera de plasmar el contenido lírico mediante conceptos que se reiteran. Primero está el valor de la autenticidad, que se desprende en canciones como “Freaks To The Front”, la que refuerza la aceptación de los defectos, y “Choices”, que, en un tempo más acelerado, enfatiza la capacidad de guiarse por instintos propios. Como consecuencia de esta apatía frente a los juicios de terceros, se aprecia un particular sentido del optimismo, ya sea en la apertura del disco (“Guided By Angels”) como también en “Security”, donde una mirada metafórica a las relaciones amorosas forma parte de uno de los momentos más altos, tanto en su letra como en la composición musical. Del mismo modo, “Hertz” se refiere a los afectos con la singular mirada de Amy Taylor.

La influencia garagera toma mayor relevancia en tracks como “No More Tears”, “Knifey” y “Don’t Fence Me In”, dejando en claro que –al menos en términos musicales– los australianos cuentan con influencias claras e identificables, ya que, por la vereda más cercana a la velocidad, aparecen sólidas composiciones con toques de hardcore punk, tales como “Capital”, “Snakes” o “Don’t Need A Cunt (Like You To Love Me)”, cuyo título es más que suficiente para entender los planteamientos de la frontwoman de los australianos.

En una carga breve, pero sumamente divertida, “Comfort To Me” es un refinado trabajo que rinde honores al punk, y donde tópicos como el amor, el pub o la amistad son el motor que da pie para muestras de legítima autenticidad y belleza. Pese a lo tosco en su sonido, el último disco de Amyl And The Sniffers es un avance para una banda que siempre ha contado con la actitud, y ahora robustece su capacidad para hacer buenas canciones.

Artista: Amyl And The Sniffers

Disco: Comfort To Me

Duración: 34:51

Año: 2021

Sello: Rough Trade