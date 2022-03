Alice Glass – “PREY//IV”

Cualquiera que haya estado en una banda, o se haya visto relacionado de alguna forma con alguien que forme parte de una, sabe bien que las democracias musicales son en extremo difíciles de sostener. Razones las hay por montones y no es necesario abordarlas en esta ocasión, sin embargo, Metronomy es un ejemplo de las que sí funcionan. Y es curioso que sea así, al menos en la actualidad, considerando que Joseph Mount fue en la génesis de este proyecto el único gobernante, con un par de primeros discos que transitaron desde una electrónica extraña y rugosa, hasta una fusión de electro-pop y funk que lo puso en la palestra, para finalmente dejarse caer con gracia y circunspección inglesa con su ópera magna hasta ese entonces, “The English Riviera” (2011), período en el que su autarquía musical terminó con la inclusión de la baterista Anna Prior, el bajista Olugbenka Adelekan y la oficialización de su sobrino, Oscar Cash, y así hasta el dia de hoy. Más de diez años han pasado desde ese entonces y, para este 2022, la democracia horizontal se ve otra vez reflejada con su nuevo trabajo de estudio, “Small World”.

El primer adelanto de este trabajo, “It’s Good To Be Back”, es tan luminoso y evocador como lo sugiere; dos años de encierro y ostracismo social llegaban a un aparente fin y era necesario celebrarlo con una canción que abarca y rebosa pop, elementos orgánicos y una línea de bajo sacada de los archivos más empolvados del inconfundible acid house de los 80, elemento sintético cuya contraparte (la caja de ritmos electrónica) sirve de sostén para la tímida y cálida “Life And Death”, que se encarga de abrir los fuegos.

El indie pop de manual, y del cual Metronomy ha sido parte sustancial, se hace presente en “Things Will Be Fine”, con los rasgueos de guitarra y el clásico barrido de teclado que invita justamente a lo que sugiere: pensar que, de alguna forma extraña en estos tiempos contaminados y bélicos, las cosas “van a estar bien”. Decirle optimista a Mount se queda corto, pero si no hay refugio en la música, entonces ¿en qué?

En canciones como “Loneliness On The Run” o “I Lost My Mind”, entre otras, es cuando más se siente el concepto de la horizontalidad sonora: si bien, Mount oficia de compositor, frontman y productor, sin el aporte de Prior, Adelekan y la más reciente adquisición de esta maquinita, Michael Lovett, todo el concepto detrás de “Small World” no sería lo mismo, Metronomy ya no le pertenece en su totalidad, y la musicalidad inherente en la última década es sí o sí en parte por los componentes orgánicos que Mount ha puesto justamente para dedicarse a componer canciones que no le temen a la dualidad entre la exuberancia y la emotividad, y a producir de manera que otros no pueden (o no quieren) porque la misma maquinaria pop que los inventó se los comió y los obligó a parir himnos en cadena. Esas son las razones por las que “Right On Time” vive y respira como una entidad con una personalidad revitalizante, bebiendo de la música disco y los arreglos de cuerdas y que, si bien podría darle luz a cualquiera de los discos anteriores, tiene todo el sentido que exista aquí.

Para “Hold Me Tonight” se alían con el novel y prolífico conjunto ingles de indie rock Porridge Radio para una canción que, aunque no es bailable, bien podría servir de combustible para correr, trotar, hacer el aseo o cualquier cosa que demande cierto empujoncito que muchas veces sólo la música puede entregar y, en contraposición, eligen bajar las cortinas con la pseudobalada a midtempo “I Have Seen Enough” en clave vals, con un Mount que, pese a no gozar de una profundidad vocal considerable, esta vez resuena con templanza y tranquilidad, cerrando un ciclo vital y conjurando un giro quizás menos teatral y chamber pop que sus trabajos más recientes, incluso hasta con menos empuje, pero con espíritu vibrante y presto a encaminarse a dónde lo lleven sus posibilidades. Porque talento sobra y sí, es bueno que estén de vuelta, y se agradece la invitación a su pequeño mundo.

Artista: Metronomy

Disco: Small World

Duración: 34:57

Año: 2022

Sello: Because