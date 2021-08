Alexis Marshall – “House Of Lull . House Of When”

De una profundidad abisal, oscura y espesa, nacen los primeros acordes en piano de “Drink From The Oceans . Nothing Can Harm You”, el track que abre la aventura solista de Alexis Marshall, el enigmático líder y vocalista de Daughters. Y es que es imposible no hablar de “House Of Lull . House Of When” sin recurrir a la banda, y específicamente a su último y celebrado trabajo “You Won’t Get What You Want” (2018), porque gran parte de esa inspiración se traslada a este trabajo, sin embargo, de una manera mucho más melódica –dentro del caos– no tan violenta, pero sí más oscura y densa.

“House Of Lull . House Of When” es un disco cuya primera impresión es de angustia, con patrones que se repiten compulsivamente en algunos pasajes y una sensación de ansiedad, gracias a las atmósferas tensas y nebulosas de, por ejemplo, “Hounds In The Abbys”, el segundo track con Alexis Marshall en su impronta de maestro de ceremonia o narrador de un cuento de terror. Lo interesante es que Marshall, pese a ser reconocido por su trabajo en Daughters, suena fresco y original. En este álbum es posible apreciar mejor sus propias inquietudes sonoras y líricas sin el estridente sonido de la banda de fondo, con una energía distinta y experimentando con vientos o percusiones, dejando de lado la onda más industrial y de guitarras metálicas de su banda.

Si bien, el concepto tras “House Of Lull . House Of When” pareciera ser más personal, el relato más allá de la lírica y la poesía se hace más presente en el sonido. ¿Por qué? De manera muy original, y sobre todo estresante, Marshall crea una atmósfera de inquietud no apta para ansiosos, como en “No Truth In The Body”, con elementos como pianos fuera de tono, cadenas y objetos golpeando repetitivamente una superficie, o percusiones y guitarras en estado latente, como en “Open Mouth”.

El despliegue vocal de Marshall es siempre un punto alto, siendo capaz de recitar y, al mismo tiempo, cantar como si estuviera diciendo una una plegaria. No se necesitan gritos o guturales para expresar esa angustia, desesperación o dolor, sólo basta un spoken word acompañado de un poco de caos y misterio. Así se conjugan todos los elementos más que esperables en un trabajo de un tipo como Marshall, que, lejos de la histeria de Daughters, aquí se recoge hacia una búsqueda más personal y oscura; inquietante, pero melódica.

“House Of Lull . House Of When” es un disco gris, tibio y espeso, sin embargo, no es una experiencia desagradable (abstenerse quienes sufren de ansiedad). Sus cuidados arreglos, incluso cuando pareciera que no los hay, valen la pena para adentrarse en un nuevo concepto sonoro más allá del ruido. El disonante debut en solitario de Marshall marca una nueva etapa y se suma a una camada donde ya llaman la atención Lingua Ignota o A.A. Williams, fundando así, quizás, una nueva aproximación al noir o al noise.

Artista: Alexis Marshall

Disco: House Of Lull . House Of When

Duración: 42:22

Año: 2021

Sello: Sargent House