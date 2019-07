Aldous Harding – “Designer”

Un intermedio de once años entre un álbum y otro parece un tiempo muy largo, pero para The Raconteurs fue un período en que sus dos trabajos de estudio comenzaron a ganar cierto reconocimiento en el círculo de fanáticos del sello Third Man Records, casa discográfica de Jack White, quien le ha brindado cuanto proyecto se le ocurre en estos diez años desde su fundación. Aunque durante la última época el músico le dedicó el tiempo a su carrera solista, no dejó de ser una sorpresa cuando se supo el renacimiento del conjunto donde también participan Brendan Benson, Patrick Keller y Jack Lawrence, todos compañeros ya conocidos de White, los que con “Help Us Stranger” traen de regreso el rock más adornado y puro que se puede esperar de Detroit, con una base definida para abordar su sonido a través de su desarrollo.

Desde el primer minuto se nota que este era un regreso anhelado por sus integrantes; la banda luce bien y se escucha con una muy buena energía, principalmente White, uno de los que mejor la está pasando canción tras canción. Eso es algo que se siente a la hora de escucharlo cantar, y se transmite cuando la banda se complementa en sus instrumentos. Por supuesto, la apertura llena de parafernalia con “Bored And Razed” es el primer indicio de una banda en muy buena forma, con un sonido saludable y una propuesta mucho más dura y concreta que en sus trabajos anteriores, dejando un poco de lado la caótica diversidad que presentan sus álbumes anteriores para hacer algo mucho más definido y concreto, lo que se traduce muy bien en su propio beneficio, siempre yendo hacia adelante.

A medida que avanza el álbum, las cosas van tomando distintos rumbos, pero siempre bajo un palpitante ritmo que conduce las melodías. “Only Child”, por ejemplo, toma unos riffs de carácter más denso, sin dejar de darle cabida a una instrumentación con un tempo más mesurado, similar a las tonalidades y armonías que generaba White en “Blunderbuss” (2012), su debut como solista, que a medida que pasan los años se ha ido traduciendo como una sucesión natural a la última etapa de The White Stripes, así como también a un manifiesto de ciertos atisbos sonoros que abordó The Raconteurs con “Consolers Of The Lonely” (2008), el capítulo anterior a esta nueva entrada del catálogo del conjunto.

Es evidente que Jack White no lo es todo en la banda, ya que todos los integrantes logran resaltar por separado, pero sí funciona como el punto de referencia más claro al querer descifrar la intencionalidad detrás de cada canción, con un álbum presentándose más abierto a la exploración y al rompimiento de los clichés. Para muestra de eso, recibimos un poco común tempo de metal en “Don’t Bother Me”, donde queda expuesto el hecho de que experimentar con diferentes estilos es algo que se le está dando muy bien a White en la última década. Brendan Benson, por su parte, sostiene su armoniosa voz como el compañero ideal para sacar la cara más relajada del frontman, quien, a pesar de ser siempre el centro de atención, puede compartir labores de dirección en este proyecto, contrario a sus otras bandas, lo que se siente al escucharlo mucho más espontaneo y relajado en su interpretación.

Tal como se abre esa posibilidad de experimentar, también hay espacio para jugar con las estructuras, recibiendo a “Somedays (I Don’t Feel Like Trying)” con sus riffs en la misma densidad que se hace presente en otros puntos del álbum, así como también un teclado marcando presencia en este track que se divide en dos partes, con un final acústico que funciona de manera muy efectiva en los tintes épicos de ese rock de estadios. Podrá sonar descabellado para los más incrédulos, pero la banda comprende muy bien el espíritu del rock norteamericano más puro, descifrando y reinterpretando códigos de una manera muy similar a lo que hizo Guns N’ Roses en el pomposo “Use Your Illusion” (1991), entregando canciones que podrán parecer de estructura simple, pero que finalmente gozan de una impecable producción para realzar cada uno de sus elementos, sin sonar monótono o copiado en el proceso.

En “Help Us Stranger” nos encontramos sin duda alguna con el disco más efectivo y mejor logrado del conjunto en toda su carrera, acertando en cada paso que da la obra y optando por una toma de decisiones muy inteligente en pos de su desarrollo. Finalmente, canciones como el cover a Donovan con “Hey Gyp (Dig The Slowness)”, que le da un carácter reinterpretado para mimetizarse en la obra general, es una decisión inteligente que ayuda mucho al relato y que, a final de cuentas, deja a composiciones como “Sunday Driver” o “Now That You’re Gone” como buenos captores de atención, independiente de que hayan sido los sencillos principales.

El verdadero poder de este álbum se oculta en el resto de las composiciones, esas que no necesitan de un forzado voladero de cabeza o una demostración excesiva de tecnicismos para lograr su objetivo de sorprender. Muy por el contrario, se concentran en la claridad al emitir su mensaje, entregándonos una interpretación honesta que sale del alma, y a final eso es lo que más debería importar cuando se le busca el sentido a una obra como esta.

Artista: The Raconteurs

Disco: Help Us Stranger

Duración: 41:15

Año: 2019

Sello: Third Man Records