A.A. Williams – “Forever Blue”

Dentro de las historias que aparecen en la mitología griega, existe una que hace referencia a Talasa, la diosa primordial del mar, quien apareció mucho antes de la concepción de Poseidón como la más notoria deidad marítima. Descrita como una mujer vestida con algas y con cuernos que parecen pinzas de cangrejos en su cabeza, Talasa es la representación del Mar Mediterráneo cuando es azotado por tormentas y lluvias torrenciales. Con el tiempo, el nombre de esta deidad fue derivando en el prefijo talaso, para así crear palabras como talasofobia o talasoterapia, ocupadas comúnmente por las diversas fuentes del conocimiento. En sí, una idea que la banda finlandesa de folk metal Ensiferum ha querido explorar más a fondo en “Thalassic”, su octavo álbum, donde erigen sus cánticos tributando a esa figura mitológica tan única e importante para aquella cultura.

Si bien, este disco no llega a ser totalmente conceptual, sí posee un denominador común en sus canciones, que aluden al mar como moldeador de personajes e historias de distintos cuerpos culturales. Para eso, Ensiferum ejecuta cada tema con su conocido arsenal musical, el cual varía entre el melodic death metal, con algunos momentos de power metal y elementos folk para sazonar la experiencia auditiva. No obstante, aquí, y a pesar de contar con siete registros anteriores, existe un contrapunto que se da entre el tono rasposo del vocalista y guitarrista, Petri Lindroos, y las melodías altísimas de Pekka Montin, el nuevo miembro de la banda, haciendo que cada tema adquiera un tenor más epopéyico a medida que el disco progresa en sus 43 minutos. Un nuevo componente que amplía la naturaleza sónica del quinteto de Helsinki.

Como una secuencia cinematográfica, la introducción “Seafarer’s Dream” nos lleva a navegar hacia aguas inexploradas, donde temas como “Rum, Women, Victory” y “Andromeda” galopan al ritmo de batería de Janne Parviainen, quien dirige esta embarcación sonora llena de potencia y energía. Así, notamos que canciones como “Run From The Crushing Tide” y “The Defence Of The Sampo”, aparte de contar con los duelos de guitarra y bajo entre Markus Toivonen y Sami Hinkka, se acompañan de arreglos orquestales y coros que llenan de epicidad el álbum, mientras que en “For Sirens” y “One With The Sea” van aminorando la travesía para contemplar los maravillosos contrastes vocales de Lindroos y Montin. Por su parte, “Midsummer Magic” da un giro de alegría festiva, que hace inflar los corazones de regocijo. Por último, la extensa “Cold Northland” finiquita el disco con una bombástica ejecución, para así llegar sanos y salvos a tierra firme después de sortear la marejada de emociones del álbum.

Los aspectos líricos de “Thalassic”, como era de esperarse, giran en torno a lo marítimo y al tópico del héroe que desafía a los mares turbulentos con su tripulación. Si con “Andromeda”, el primer single, la banda toma a una de las figuras más representativas de la cosmogonía griega, en “The Defence Of The Sampo”, en cambio, aluden a una batalla marina dentro de la mitología finesa, donde el Sampo, un molino maravilloso que trae prosperidad, se pierde bajo las gélidas aguas escandinavas. También existe una inclinación hacia la celebración de las batallas libradas en alta mar en “Rum, Women, Victory” y “Midsummer Magic”, dotando al disco de una complejidad e identidad propia, apoyándose de diversos momentos para crear una nueva narrativa que genera un nuevo corpus sonoramente interesante de explorar. Todo aquello, interpretado a través del folk metal que la agrupación ha estado pregonando por más de dos décadas.

En resumen, “Thalassic” de Ensiferum se define como un largaduración que alaba al héroe marítimo por su bravura al enfrentarse al temperamento impredecible de los océanos. Con canciones llenas de actitud y personalidad, el quinteto finlandés elaboró un trabajo que reúne lo mejor del folklore marino y lo transmite en una epopeya original, donde el duelo vocal y el talento instrumental de sus integrantes invitan a este viaje por los secretos y peligros que aguarda la vida en los siete mares. Sin duda, su mejor trabajo en mucho tiempo; un regreso triunfal lleno de epicidad talásica.

Artista: Ensiferum

Disco: Thalassic

Duración: 43:46

Año: 2020

Sello: Metal Blade Records