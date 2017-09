Your Name

miércoles, 27 de septiembre de 2017 | 1:13 pm | No hay comentarios

Título original: Kimi No Na Wa. Dirigida por: Makoto Shinkai Duración: 106 minutos Año: 2016 Protagonizada por: Animación

La animación japonesa, usualmente en su formato de series de televisión, se ha posicionado desde hace tiempo como un género conflictivo para la realidad chilena. Por un lado, el recuerdo de infancia de muchos a la luz de series emblemáticas de productoras niponas y, por otro lado, un prejuicio sobre lo que las nuevas generaciones de animadores han ido entregando en el tiempo, tachándolas de ñoñas y de calidad discutible.

Es en ese contexto que, lentamente, empiezan a destacar nombres de grandes producciones y directores japoneses que llegan a nuestro país, desde el indiscutible genio artístico de Hayao Miyasaki hasta “Koe No Katachi” (2016), que recientemente obtuvo cierto grado de aprobación positiva en las salas nacionales. “Your Name” es un nuevo intento de posicionar este género con códigos propios, los que muchas veces resultan un tanto extraños a lo acostumbrado por los espectadores nacionales.

Basada en la novela escrita por Makoto Shinkai (quien acá también las oficia de director, guionista, fotógrafo y editor), la película cuenta la historia de Mitsuha, una niña de una zona rural japonesa que sueña con ir a Tokio, quien, de manera misteriosa, un día despierta en el cuerpo de Taki, un muchacho de aquella ciudad. Será entonces que el cambio entre uno y otro obligará a ambos a cooperar para entender por qué continúan cambiando de cuerpo al dormir.

Al tratarse de una película de animación, lo primero que despierta interés es su estética y diseño de arte. El trabajo aplicado para ambientes, fondos y elementos arquitectónicos es uno de los puntos donde el filme rompe con todas las expectativas; una obra cuidada hasta el mínimo detalle, que muestra toda la maestría de Shinkai y su trayectoria al adentrarnos en una seguidilla de paisajes que sólo compiten en belleza con la pulcritud del trazo a la hora de dar vida a sus personajes. Es a través de este preciosismo estético –que no alcanza a salir de los cánones artísticos del animé contemporáneo– que la película saca el mayor provecho de sí misma, al entrelazar pistas y detalles visuales que se van interconectando a medida que avanza.

No obstante, es esta misma cercanía con el animé lo que saca a relucir uno de los pocos puntos débiles de “Your Name”: tiene una fuerte dificultad a la hora de presentarse a sí misma como una película –en la acepción más occidental y tradicional del término–, y más bien se apega a su tradición, presentando un tema de entrada y salida como si se tratase de un producto televisivo. Esto como consecuencia genera cierta extrañeza a un público no acostumbrado al contenido de animación nipona, algo que no le juega a favor en el contexto de ser un cine que, durante el último tiempo, intenta posicionarse dentro de salas de cine fuera del continente asiático.

De igual manera, la película sigue una estructura narrativa relativamente tradicional para las producciones japonesas, pero que aún resulta novedosa para el contexto chileno, aunque ya hay varios directores que se han dedicado al trabajo temporal-narrativo con resultados similares. Relatos fragmentados que exigen grandes cantidades de tiempo para que la historia se reconstruya a sí misma, enmarcados en distintos ritmos narrativos, contados desde distintos puntos de vista y con una temporalidad no lineal que va agregando tensión a medida que transcurren los minutos, hasta llegar a un gran final climático que exprime hasta la última gota emocional que la historia puede entregar.

“Your Name” es, entonces, una película que destaca jugando con el peligroso equilibrio entre lo desconocido y lo novedoso de un cine con un lenguaje propio, al que no muchos están acostumbrados a ver en las salas de cine. Sin embargo, y en el mismo sentido, es una película que no se separa mucho de dichos cánones y que, si se le juzga por su grado de innovación, es más bien conservadora; al punto de seguir de manera casi obsesiva el formato televisivo de la animación japonesa extendida a los 106 minutos que la componen. Asimismo, debido a la falta de linealidad en la narración, “Your Name” es dependiente de la paciencia del espectador y, como consecuencia, puede llegar a dramatizar en exceso ante el público que no le entregue ese tiempo necesario para su desarrollo.

Por Ricardo Tapia

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado