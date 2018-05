Como arte, el cine –tanto el masivo como el independiente– se modela como una respuesta a sus tiempos. En mayor o menor cantidad, la evolución de sus formas, recursos y, sobre todo, del planteamiento y uso de sus temas, guardan una sintonía con las materias que hoy en día están en juego. Llevado a las audiencias, apostar por la adaptación de literatura y novelas juveniles autoconclusivas y con alta llegada –en su momento, “The Perks Of Being A Wallflower” (2012), “The Fault In Our Stars” (2014), “Me Before You” (2016), entre otras– es una jugada ganadora que, si bien no tiene demasiados peligros, sí sugiere un cierto cuidado en su entrega para evitar deslices de su esencia, asegurando que adolescentes y espectadores casuales puedan irse con más de un mensaje trascendente bajo el brazo.

Una realidad acomodada, una familia perfecta y un grupo de amigos incomparables conforman la vida común de Simón (Nick Robinson). El único asunto: es homosexual y no se lo ha dicho a nadie. Cuando su gran secreto es amenazado con salir a la luz, el adolescente hará lo posible por mantener todo en su estado normal, aunque esto provoque desconocer quién realmente es.

Envuelto en lo que parece ser un papel de tierno romance juvenil, “Yo Soy Simón” es una historia de auto descubrimiento que toma, sin tapujos, el difícil y angustiante camino de ser homosexual sin poder asumirlo como algo normal. La adolescencia, una de las etapas claves en el desarrollo humano (el cual define muchos más aspectos de los que creemos) ya viene de antemano lleno de dificultades, y la homosexualidad, todavía estigmatizada, caricaturizada y menospreciada en diferentes esferas, es una piedra más que llevan en el hombro miles de jóvenes en todo el mundo. Es este trascendental atributo la que levanta esta producción como una sólida clase desmitificadora de estereotipo de casi dos horas.

Un notable tratamiento que mezcla las más puras herramientas de la comedia romántica y los clásicos recursos de las películas adolescentes, pero que, a su vez, entrega una dilatada y cuidada explicación de las bases que nos hacen humanos, sin importar todos los demás factores y constructos sociales que, todavía en la actualidad, restringen muchos aspectos de la vida.

Con el director Greg Berlanti a la cabeza –involucrado en series taquilleras como “The Flash” (2014) y “Supergirl” (2015), quien tampoco estuvo ajeno a la temática homosexual con “The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy” (2000)– se produce una cálida fantasía adolescente que toma cada uno de los asuntos tradicionales de la pubertad, como la aceptación física, el descubrimiento personal, el primer amor, la desilusión y el rechazo, bullying, las redes de apoyo, el juego de las expectativas y el miedo en diferentes niveles, tocando cada pieza como una de las ramas de un árbol muy complejo. Lo anterior, entregado mediante un lenguaje juvenil y tecnológico que no es excluyente, conquista su cometido rompiendo barreras y logrando un sentimiento empático natural, capaz de llegar al espectador.

Si bien el entorno mostrado por el protagonista es uno idóneo para un desarrollo feliz –demás está agregar no sólo que su familia tiene bastantes recursos monetarios, sino que también es una esfera de confianza y libre pensamiento ideales, además de la seguridad otorgada por su privilegio blanco–, esta producción no teme incluir, como debiera ser innato al contexto de cualquier ficción que copia la realidad, personajes provenientes de diferentes círculos que otorgan nuevos antecedentes a las lecciones que esta producción regala.

Una obra imprescindible para jóvenes, que no sólo toca temas ad hoc a nuestros tiempos, sino que presenta con mucha delicadeza temas que deben ser discutidos en familia, con amigos y profesores hoy en día. Sin ser grosera ni mucho menos dejar de lado los tintes algo cursis de la comedia romántica –incluso sin desligarse de una fórmula y clímax bastante repetidos–, “Yo Soy Simón” desafía las estructuras del siglo pasado siendo un enlace y un paso más hacia a la normalización de aspectos que hace mucho tiempo debieran ser parte de la humanidad.

Título Original: Love, Simon

Director: Greg Berlanti

Duración: 110 minutos

Año: 2018

Reparto: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Logan Miller, Keiynan Lonsdale, Jorge Lendeborg Jr., Talitha Bateman, Tony Hale, Natasha Rothwell, Miles Heizer