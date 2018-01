Victoria y Abdul

Si hacemos el ejercicio de pensar cuáles son los requisitos para que una producción cruce la delgada línea entre ser considerada “simplemente mala” a ser “tan mala, que es buena”, realmente son muy pocas las cintas que, no deliberadamente y desde un punto de vista masivo, cumplen este canon. “The Room” (2003) es, en este sentido, el título que hoy se conoce como la “mejor-peor película de la historia”; un drama tan increíblemente mal ejecutado en todos sus aspectos –guion, diálogos, cámaras, encuadres, historia, atmósferas, motivos, escenas, efectos, personajes y actuaciones–, que no sólo plantea un retórico “¿por qué?” a cada segundo, sino que presenta una experiencia tan extravagantemente adictiva, que logra evolucionar hacia un filme de gran devoción.

A casi 15 años de su desastroso estreno –que irónicamente la llevó a la cima–, James Franco encabeza un tributo de dramedia biográfica que revive los pormenores detrás de la creación de esta excepcional cinta, intentando explicar los detalles que hoy la hacen un culto de otro nivel.

En una clase de actuación, e impactado por su audacia, el joven actor Greg Sestero (Dave Franco) conoce al enigmático Tommy Wiseau (James Franco), quien lo convence de mudarse junto a él en Los Angeles para seguir con sus carreras actorales. Pero las oportunidades no son tan fáciles como las pintan, por lo que un día ambos acuerdan realizar su propia película.

Basado en el libro co-escrito en 2013 por el actor Greg Sestero, quien narra sus recuerdos acerca de la producción de la ópera prima de Wiseau, “The Disaster Artist: Obra Maestra” funciona como una comedia que claramente está a otro nivel. Partiendo con que James Franco, director y productor de esta cinta, tome el liderazgo encarnando a un actor que es a la vez director, productor y guionista de su propia película, resultando en todo un espectáculo en sí mismo. Los aires de metarrelato que se funden junto a la retrospección de una historia en extremo particular, logran conformar un implacable e hilarante filme.

Dicho lo anterior, esta cinta no sólo trabaja como una muestra de los hechos que rodearon a su material de análisis, sino que también se funda como una historia acerca de la búsqueda de un sueño común, que miles de personas esperan encontrar en el celuloide. Con una claramente mal administrada codicia, no trata sólo de una persona –un muy particular artista como Tommy Wiseau– o de su ingenuo amigo Sestero, sino que se centra en una ambición compartida que frente a la adversidad encuentra un camino, todo a partir de una peculiar amistad y admiración.

Un homenaje sólido, una comedia potente, que funciona únicamente en su máxima expresión cuando la película en la cual se basa es vista con anterioridad. No es que alguien que jamás haya visto “The Room” no pueda disfrutarla; de hecho, es amigable en ese sentido, ya que presenta una comparación de escenas al terminar la película, pero hay tanta atención a los detalles, tanta dedicación y referencias, que resulta recomendable conocer e integrar el material previamente para disfrutar este experimento en su precisa totalidad.

El clima noventero y un ensamble con grandes nombres y rostros que entregan actuaciones excepcionales, le otorgan autenticidad y entretención a esta cinta, pero es Franco quien, con una metódica transformación, es capaz de exceder las expectativas capturando la extravagante y pintoresca esencia de Wiseau, todo sin dejar de lado la importancia de los acontecimientos.

“The Disaster Artist: Obra Maestra” se une a los grandes títulos de la comedia maestra de esta era, alzando a James Franco, además, como uno de los realizadores más interesantes de este último tiempo. “I did not hit her, it’s not true! It’s bullshit! I did not hit her! I did not. Oh hi, Mark“, es sin duda una de las cuantiosas frases icónicas de la enigmática cinta de Wiseau que se recrea con gran éxito detrás y delante de la pantalla. Degustar de esta y otras de las tantas escenas del ya clásico de culto –además de un inesperado sketch post créditos– recreadas por Franco y compañía, es la guinda de una imperdible torta llena de pedazos de gran regocijo. Y es que una muy buena película, basada en otra cinta muy mala –tanto, que es buena–, es una experiencia fuera de este planeta; es digna de un mundo como el que habita Tommy Wiseau.

Título Original: The Disaster Artist

Director: James Franco

Duración: 104 minutos

Año: 2017

Reparto: James Franco, Dave Franco, Alison Brie, Josh Hutcherson, Seth Rogen, Zac Efron, Sharon Stone, Bryan Cranston, Kate Upton, Hannibal Buress, Jacki Weaver, Nathan Fielder, Jerrod Carmichael