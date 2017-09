“Una Mujer Fantástica” es seleccionada para representar a Chile en los premios Oscar y Goya

Martes, 12 de Septiembre de 2017 | 2:58 pm | No hay comentarios

La carrera hacia las distintas premiaciones cinematográficas de 2018 ya está en marcha, y Chile ya definió cuál será su cinta representante en dos de los más importantes certámenes a nivel mundial, nos referimos a los premios Oscar y a los premios Goya.

Como se podía esperar, el largometraje escogido fue “Una Mujer Fantástica“, película que se impuso a otras como “Cabros De Mierda” o “Los Niños” por un amplio margen a través de una votación que incluyó a más de 150 profesionales locales de la disciplina fílmica.

Celebrada ampliamente por distintos medios internacionales como The New York Times, The Guardian o Variety, la producción dirigida y coescrita por Sebastian Lelio -quien actualmente se encuentra en el Festival de Cine de Toronto presentando la cinta junto a su primera película hablada en inglés, “Disobedience“, protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams– viene de ganar el Oso de Plata al mejor guión en el Berlinale 2017, donde también compitió por el Oso de Oro.

De la mano de Sony Pictures Classics, “Una Mujer Fantástica” será distribuida en Estados Unidos para estrenarse el próximo 12 de noviembre, sólo un mes antes de que la Academia de Hollywood anuncie a las 9 preseleccionadas que irán por el Oscar a la “Mejor Película de Habla no Inglesa” 2018. La lista definitiva con los 5 largometrajes en carrera se dará a conocer el 23 de enero, y la ceremonia de entrega se hará oficial el 4 de marzo. Mientras, para los Goya, el listado de las contendientes también se comunicará en diciembre, y la estatuilla a la ganadora se entregará en febrero.

Por otra parte, el director de Sony Pictures Classics, Michael Barker, indicó que también está entre los planes presentar la candidatura de Daniela Vega para el premio a Mejor Actriz en los Oscar, pero esto, dependiendo del apoyo que “Una Mujer Fantástica” reciba en una eventual nominación a la categoría mencionada.