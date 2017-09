Un Momento de Amor

jueves, 21 de septiembre de 2017

Título original: Mal De Pierres Dirigida por: Nicole Garcia Duración: 120 minutos Año: 2016 Protagonizada por: Marion Cotillard, Louis Garrel, Àlex Brendemühl, Brigitte Roüan, Victoire Du Bois, Aloïse Sauvage, Daniel Para, Jihwan Kim, Victor Quilichini, Ange Black-Bereyziat, Sören Rochefort, Camilo Acosta Mendoza, Francisco Alfonsin

Las historias de amor han sido siempre un foco de atracción a la hora de narrar, desde los amores imposibles hasta las grandes pasiones que constantemente inundan todos los productos artísticos, o desde el arte hasta la televisión y el cine. Es por esto que es difícil encontrar una propuesta que revista alguna novedad sustancial en el modo de contar o hacernos partícipes como espectadores de un idilio amoroso. “Un Momento de Amor”, cinta que viene de la mano de Nicole Garcia y basada en la novela de Milena Agus, es un nuevo intento de hacer ese cruce entre amor, locura y pasión que promete atrapar al espectador entre sus garras, pero sin lograrlo en ningún momento. Un intento fracasado que, a pesar de su estética y el notable trabajo actoral, no se encamina hacia ningún lado y termina por impresionar al espectador más por la forma en que logra boicotearse a sí mismo que por su propuesta o lo que pueda transmitir con ella.

Una de las dificultades transversales de este filme es, sin duda, su enrevesada forma de contar una historia que es en principio muy simple: Gabrielle Rabascal (Marion Cotillard), se entrega a un matrimonio infeliz tras ser rechazada por su profesor de historia en la juventud. Luego, presa de una enfermedad conocida como el Mal de Piedras, conoce a su gran amor, André Sauvage (Louis Garrel), en un centro de tratamiento.

Hasta este punto la historia tiene mucho potencial, claramente no por su originalidad, pero sí por su fuerte trabajo estético y la delicadeza que tiene Nicole Garcia para llevar el ritmo de una película que exige la atención del espectador para poder entrar en su sensibilidad. Sin embargo, tras los primeros treinta minutos de metraje, la narración se vuelve plana y las motivaciones de los personajes son cada vez más falsas. Los puntos álgidos de la historia amorosa se ven prontamente forzados gracias a una narración pretenciosa y sin contenido, que se esmera en dar dimensión a personajes crípticos que no tienen ninguna razón de ser. Adicionalmente a ello, la historia general de Gabrielle (Marion Cotillard) se ve atravesada por una serie de microhistorias que no alcanzan a desarrollarse, dejando un sentimiento de incomplitud total a medida que el personaje principal se sume más y más en sus recuerdos, dejando el resto de contenido como un mero decorado sin importancia ni valor.

En lo sonoro, la propuesta de la película tampoco alcanza a madurar en su totalidad. Un trabajo desde el silencio y los ruidos naturales que distienden una narración que ya ha sido suficientemente mal planteada, generan una atmósfera de espera notable. No obstante, a pesar del buen trabajo en generar dicho ambiente sonoro, la película se traiciona a sí misma con la ocasional entrada de pistas de audio contra este silencio al natural que se configuraba como uno de sus grandes puntos. Dichas entradas, a su vez, no logran encontrar una explicación plausible a medida que los minutos avanzan, dando la impresión de que –en un afán por hacer una buena película– la dirección auto boicotea su propio trabajo al bombardearlo de una mixtura de lenguajes nacidos desde la pretensión y no desde una propuesta artística sólida.

Finalmente, desde el punto de vista del trabajo de cámara, color y espacio, la película hace gala de exquisitos ambientes arquitectónicos y naturales, que sólo encuentran su contrapunto en la performance comedida y visualmente agradable de sus actores. El juego de colores, punto indiscutiblemente fuerte de la propuesta, logra formar un lenguaje propio que se enlaza con la emocionalidad de su protagonista.

Sin embargo, dicho juego, que empieza a hacerse crucial a la hora de desvelar la trama hacia la segunda mitad de la película, comienza a verse mal utilizado por las fijaciones sin sentido de su guion: la intimidad de la protagonista –usualmente ligada al sexo y a colores oscuros– mantiene en penumbra gran parte del gran trabajo actoral de Marion Cotillard y desaprovecha en gran medida la amplia paleta de colores que haría de esta cinta una joya visual del paisajismo europeo.

Es debido a estas razones que, tras ver “Un Momento de Amor”, sólo quedan dos preguntas que hacer: “¿Qué?” y “¿Por qué?”. Interrogantes que nos hablan de un trabajo pretensioso que no logra plantearse con claridad, que no consigue encantar y mucho menos hacer sentir algo a la audiencia. Es en medio de esta reflexión sobre las razones que harían justificable contar esta historia, que el giro final del argumento se presenta como un insulto a la sensibilidad e inteligencia de quien mira este filme, terminando de lapidar un intento que en su punto más álgido solo podría ser calificado de mediocre.

Por Ricardo Tapia