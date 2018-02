“Los Papeles del Pentágono” es como se conoce a la filtración de un estudio de 47 volúmenes que contienen la verdad sobre la participación militar de Estados Unidos en Vietnam, abarcando cuatro períodos presidenciales. Los documentos filtrados por el funcionario del Pentágono, Daniel Ellsberg, fueron publicados por The New York Times y luego por The Washington Post cuando la administración de Richard Nixon censuró a los primeros llevándolos a un juicio.

Steven Spielberg es sin duda uno de los nombres más reconocidos en la industria cinematográfica, gracias a su capacidad y visión al crear grandes producciones, pero siempre interesado en el punto de vista de sus personajes. Su filmografía habla de sus competencias para contar historias con diferentes grados de fantasía, y también dramas de época que describen su propia visión del mundo. Siendo “The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono” parte de este último grupo, el cineasta toma un hecho de la historia de su país para establecer paralelos con el clima sociopolítico actual.

En 1971, The New York Times publica los documentos que hablan de la verdadera implicación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, hecho que llevó a Richard Nixon a censurar al diario y llevarlos a un juicio. Cuando la editora de The Washington Post, Katharine Graham (Meryl Streep) y su director, Ben Bradlee (Tom Hanks), descubren aquellos documentos, iniciarán una lucha para descubrir la verdad arriesgando las consecuencias que esto podría traer.

En un momento de la historia estadounidense donde muchas producciones sienten la necesidad de plantear un discurso o una visión frente a la situación sociopolítica que se está viviendo en estos momentos, Spielberg entiende la vigencia de una cinta que habla principalmente sobre la libertad de prensa y cómo los medios influyen en la entrega de la verdad hacia el público. De esta forma se puede ver las consecuencias del destape de ciertos hechos y la manera en que los medios de comunicación juegan un papel importante en ello en una innegable relación, y casi como si fuera una precuela de “All The President’s Men” (1976).

La vigencia de las temáticas no sólo queda segregada al país norteamericano, sino que trasciende geográficamente y, al considerar esto, es posible emparentarlas con el clima actual. Para ello, la tensión es manejada de tal forma, que se pueda sentir la sensación de urgencia al plantear lo que está en riesgo. Por un lado, la inmersión en la sala de redacción es inmediata, fundamentalmente gracias al desarrollo del guion, el que consigue mover el relato con naturalidad pero maniobrando el conflicto de tal manera, que se vaya acrecentado hacia un tercer acto satisfactorio, donde no se otorgan mayores sorpresas, pero que cierra apropiadamente una historia que, a pesar de estar basada en eventos reales, no parece un retrato documental. Y aunque queda explicita la idea de libertad de prensa y el rol de los medios de comunicación, existe una mirada ingenua frente a los propósitos desinteresados de estos y sobre cómo el negocio queda a un lado cuando entregar la verdad parece ser más importante.

Además de su subtexto y retratar hechos históricos, la mayor fortaleza de “The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono” está en sus personajes y la interpretación de un prestigioso elenco, principalmente sus protagonistas, quienes son capaces de sostener el relato a través de sus interacciones y en cómo se instalan sus motivaciones por medio de diálogos intensos que se aflojan con líneas de un humor astuto. Asimismo, la representación de Katharine Graham retrata el rol de una mujer en una época donde la disparidad de género era evidente (más que ahora) y su cargo se ve cuestionado, dejando entrever la importancia de su trabajo y sirviendo como un referente en aquella época.

El diseño de producción y dirección artística representan con gran precisión los inicios de la década de los setenta, otorgando énfasis a los espacios y vestuario. Además las secuencias sin cortes y una cuidada composición para crear planos, tienen directa relación con el marcado estilo de Spielberg, pues la posición y movimientos de cámara retratan la presión que los personajes sienten al momento de discutir y tomar importantes decisiones.

“The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono” se encuentra más cerca de “Bridge Of Spies” (2015) y “Lincoln” (2012) en cuanto al desarrollo de la tensión en un ambiente político y cómo ciertos temas propios de una época logran trascender, pero representa muy bien el manejo de Spielberg con historias de gran magnitud al establecer paralelos con la actualidad, lo que provoca que esta última producción pueda ser considerada como un gran aporte al cine basado en investigaciones periodísticas y mantenerse vigente en la discusión sobre la entrega de la verdad y la manipulación de los discursos.

Título Original: The Post

Director: Steven Spielberg

Duración: 116 minutos

Año: 2017

Reparto: Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Sarah Paulson, Matthew Rhys, Alison Brie, Carrie Coon, Jesse Plemons, Bradley Whitford, David Cross, Michael Stuhlbarg