Rescate en Entebbe

Roman Polanski regresa a un lustro de su última película, “La Vénus à La Fourrure” (2013), uno de sus mejores trabajos en los años recientes. Esta vez trae la adaptación del best seller de Delphine de Vigan, “Basada en Hechos Reales”, un título engañoso, tanto para su versión literaria como para su adaptación cinematográfica. En este drama de suspenso, Polanski no logra destacar como director, a pesar de tener un guion prometedor; a cambio, entrega pequeños momentos siniestros, que no logran sostener demasiado la tensión propuesta.

Delphine (Emmanuelle Seigner) es una escritora con un reciente best seller donde relata la historia de su fallecida madre. En medio de una gira publicitaria, ya agotada física y emocionalmente, conoce a Elle (Eva Green), quien se presenta como una interesante fan. Elle rápidamente gana la confianza de la autora, terminando por inmiscuirse en su vida sin que Delphine lo note. Su nueva amiga comienza a interferir con su próxima novela, pero también con la ya frágil salud mental en la que se encuentra luego de los recuerdos que sacó a relucir su más reciente y personal libro.

“Basada en Hechos Reales” no tiene a Polanski sólo como director, sino que además colabora en el guion junto a Olivier Assayas, director y escritor de “Clouds Of Sils Maria” (2014). La influencia del trabajo previo de Assayas es bastante importante en cuanto a la relación de las dos mujeres protagonistas, así como también los filmes anteriores de Polanski. Además de esto, la película toma amplios elementos de obras como “Misery” (1990), sobre todo en el tercer acto, donde la comparación del personaje de Eva Green con el de Kathy Bates se vuelve inevitable.

Todas estas comparaciones resultan poco favorables para “Basada en Hechos Reales”, puesto que utiliza tramas, personajes, temáticas y elementos que fueron mucho mejor ejecutados en sus fuentes de inspiración. La relación entre mujeres es más creíble y envolvente en el trabajo de Assayas, el suspenso y la inquietud son más efectivo en los largometrajes tempranos de Polanski, y la mencionada Kathy Bates es una antagonista mucho más atrayente, aterradora y tridimensional en la adaptación de la novela de Stephen King.

Si se quiere ser obvio, el papel de Elle le queda perfecto a Eva Green, quien suele ser una mujer perturbadora, sensual e intensa en casi todos sus roles. Como Elle, sus acciones son siempre cuestionables, su manera de moverse y sonreír al lado de Delphine es poco natural, pero ella no lo nota, la deja entrar y controlar más partes de su vida. Lo más interesante, en cuanto a desarrollo de personajes, es ella como protagonista. Delphine se encuentra en un momento bajo, pero insinúa que puede no ser una mujer tan desamparada como se deja ver en el primer acto, con una dosis de egoísmo y un poco de astucia, que también calza perfecta con la interpretación de Seigner.

Los mejores momentos de “Basada en Hechos Reales” no están en sus giros, ya que es bastante predecible, sino que se dan cuando Elle pasa de fan a amiga controladora y obsesiva, empujando a Delphine a escribir el libro que ella cree que es mejor. Es en este tira y afloja causado entre las dos mujeres, una comienza a fundirse con otra. Esa lenta progresión resulta interesante, pero finalmente no tiene un buen destino, ya que la resolución y el tercer acto en general resulta disperso, e incluso anticlimático, tanto como esforzarse en una amistad que no lleva a nada.

Dentro de esta interacción, la temática explorada no es sólo la relación entre un autor y sus admiradores. Polanski y Assayas reflejan el proceso de escritura: cómo lidiar con un bloqueo creativo, el peso de la realidad versus la ficción, y cómo una persona puede devorar y convertirse en otra. Estas temáticas resultan interesantes, pese a ser clichés, lo que se vuelve aún más notorio al ser interpretadas de manera demasiado obvia, sin lograr un comentario social ni personal satisfactorio o destacable.

Obviando las tomas repetitivas del rostro serio y amenazante de Elle en varios cierres de escena, “Basada en Hechos Reales” tiene dosis de drama, suspenso e inquietud, los que pueden resultar efectivos sin mirarla desde muy cerca. Finalmente, la única pregunta en esta historia de amistad enfermiza no es si tendrá un giro sorprendente, ya que es bastante transparente en su trama desde un principio, sino cuál de las dos mujeres terminará devorando a la otra; quién vence y desde cuál de sus puntos de vista será contada la historia que vivieron juntas.

Título Original: D’après Une Histoire Vraie

Director: Roman Polanski

Duración: 100 minutos

Año: 2017

Reparto: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez, Damien Bonnard, Camille Chamoux, Josée Dayan, Noémie Lvovsky, Dominique Pinon, Brigitte Roüan, Alexia Séféroglou