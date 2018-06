Primer teaser trailer del remake de “Suspiria”

Hace poco más de un año, se anunciaba que “Suspiria“, el gran clásico de la cinematografía italiana de terror dirigido por Dario Argento en 1978, tendría un remake a cargo de Luca Guadagnino (quien ha sido celebrado desde su trabajo en “Call Me By Your Name” (2017), y cuya música estará compuesta nada menos que por Thom Yorke.

Pues bien, el primer anticipo de la cinta acaba de ser revelado el día de hoy a través de un teaser trailer, el que se ve tan perturbador como debería ser, gracias, en buena parte, al aporte del cantante de Radiohead. La película tendrá su estreno el próximo 2 de noviembre.

Te invitamos a ver el material a continuación: