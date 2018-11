Nuevo cortometraje de David Lynch: “Ant Head”

No es un misterio que Björk es una artista multifacética, incluso desde la primera etapa de su carrera, donde protagonizó diversos proyectos cinematográficos. Uno de ellos, fue la película “The Juniper Tree” (Nietzchka Keene, 1990), basada en el cuento de los Hermanos Grimm del mismo nombre, y que ahora será restaurada digitalmente por el Wisconsin Center for Film & Theater Research en conjunto con The Film Foundation y George Lucas Family Foundation.

Esto permitirá que la cinta sea exhibida en diversos cines de Norteamérica, con una resolución digital 4K y una futura publicación en formato físico. Por ahora, esta nueva versión será presentada en el AFI Fest de Los Angeles este sábado 10 de noviembre.