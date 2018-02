El cine, como toda forma de arte, tiene géneros. Etiquetas que enmarcan el trabajo y nos permiten saber qué esperar; si vamos a reír, llorar o emocionarnos. Estas sirven como advertencia del tipo de historia que veremos, lo que no significa que sean clasificaciones rígidas y que cada película deba elegir un camino específico para ser contada. ¿Y si se mezclase el terror con el romance? ¿Las historias de policías con el humor? ¿El drama humano y la acción? “Noche de Juegos” se lanza a nuestras pantallas con esa premisa. Una experiencia extraña, que apuesta por la mezcla de distintas formas de narrar su historia para captar al público en un viaje interesante, gracioso e incluso conmovedor.

La trama inicia con Max (Jason Bateman) y Annie (Rachel McAdams), un matrimonio competitivo, que organiza noches de juegos con sus amigos para poder sentir el placer de ganar cada una de ellas. Sin embargo, cuando el hermano de Max (Kyle Chandler) llega a la ciudad y decide organizar una de estas noches, la racha ganadora de la pareja desaparece, envolviendo al matrimonio y sus amigos en una carrera contra el tiempo para resolver un secuestro que nadie sabe si es o no realmente un juego.

Dirigida por John F. Daley y Jonathan Goldstein (las mentes detrás del guion de “Spider-Man: Homecoming” (2017) y la menos exitosa “Vacation” (2015), el film nos muestra una mezcla de estilos desde los primeros minutos. Haciendo uso del humor y la ironía, el largometraje juega con los clichés y recursos comunes de géneros como el terror, el romance y el drama para mantener la tensión a través de la historia. La trama, como consecuencia, logra establecer momentos preciosos a la par de un suspenso propio de una historia de secuestros, y el humor de situación que llega como un soplo de viento fresco en las escenas más pesadas.

“Noche de Juegos” presenta, entonces, un juego maduro de los códigos que componen cada uno de estos géneros, rescatando elementos y parodiándolos, haciendo uso de herramientas que sorprenden y funcionan de manera precisa en la pantalla para hacer reír, impresionar u horrorizar al espectador en cada parte de su historia. No obstante, la maravilla técnica de la construcción de su narrativa encuentra su punto débil en sus personajes. Como consecuencia de su trabajo en la forma de contar la historia, el desarrollo de cada personaje se queda atrás y sólo se observa una verdadera profundidad en el matrimonio protagonista, dejando de lado a los cinco personajes restantes y haciendo –en especial en las escenas finales– un poco forzado el viaje emocional que realizan.

Desde el punto de vista musical, la película funciona de una manera aceptable, pero no espectacular. Es decir, su banda sonora tiene la capacidad de quedarse en nuestra cabeza y acompañarnos varias cuadras después de haber dejado el cine, pero, al mismo tiempo, somos incapaces de recordar la escena en que fue ocupada. Esto refleja que se trata de una musicalidad que apunta a rellenar el silencio del film más que apoyar las escenas de manera íntegra, con canciones compuestas para subir la tensión en las escenas de acción, pero que no logran cuajar del todo y convertirse en una gran banda sonora. En otras palabras, funciona y cumple su cometido; sin proponer un mundo sonoro para el largometraje, pero sin ser un lastre para su historia.

Finalmente, uno de los aspectos menos cuidados es el trabajo de cámara. Si bien, no se trata de una cinematografía horrorosa, tampoco vemos un verdadero intento de generar una forma propia de narración con las imágenes por parte de la pareja de directores. La exploración de dónde poner el ojo fílmico denota, entonces, una falta de preocupación en contraste con su trama divertida y llena de giros inesperados, excentricidades y peculiaridades que no se traducen en la manera de filmar. Sin embargo, al igual que en la sonoridad de la cinta, funciona, e incluso logra tener dos momentos preciosos donde se juega con la mirada del espectador y la cámara a través de un par de atrevimientos en la manera de filmar. Pero eso es todo: funciona, aunque –considerando la gran propuesta que posee– se extraña que no se haya cuidado más este aspecto para que brillase tanto como su trama.

En conclusión,” Noche de Juegos” es un largometraje del cual es muy difícil decir que cumple lo que promete. Más bien nos mantiene alerta debido a que no nos deja claro nunca cuáles son sus promesas y, gracias a ello, logra sorprendernos con una historia agradable, llena de momentos disfrutables y con espacio para todos los gustos. Si bien, tiene aspectos menos cuidados que evitan que sea un film redondo, logra funcionar y sacar a flote el trabajo de ambos directores con un largometraje que no marcará la historia del cine, pero si será el punto fuerte de una tarde divertida.

Título Original: Game Night

Director: John Francis Daley y Jonathan Goldstein

Duración: 100 minutos

Año: 2018

Reparto: Jason Bateman, Rachel McAdams, Jesse Plemons, Kyle Chandler, Kylie Bunbury, Lamorne Morris, Michael Cyril Creighton, Michael C. Hall, Chelsea Peretti, Billy Magnussen, Danny Huston