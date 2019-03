Netflix estrenará serie de “Cien Años De Soledad”

A estas alturas, hablar del Universo Cinematográfico Marvel significa abarcar once años de historias, personajes y la fórmula que ha generado el éxito en la audiencia. Sus personajes han calado hondo, dejando una huella imborrable en quienes han seguido estas aventuras durante todo este tiempo. Por lo que, luego del estreno de “Avengers: Infinity War” (2018) y en particular sus minutos finales, se cimentaron preguntas sobre su futuro. La pausa llegó con “Ant-Man And The Wasp” (2018) y “Capitana Marvel”, el nuevo estreno en manos de los directores Anna Boden y Ryan Fleck, cinta que ha generado un montón de expectativas al ser la primera cinta Marvel con una protagonista femenina.

La cinta se centra en Carol Danvers (Brie Larson), quien ha vivido los últimos años bajo el nombre de Vers y como parte de la Fuerza Estelar Kree. Luego de verse involucrada en una guerra intergaláctica, Vers accidentalmente llega a la Tierra, donde se reencontrará con un pasado escondido, pero que a la vez la ayudará a encontrar su verdadera identidad.

La introducción a este nuevo mundo dentro del gran universo que conforma Marvel resulta ágil y sin mayores preámbulos. Vers es presentada como una protagonista intrépida y carismática, cayendo el peso narrativo sobre ella, centrándose en su desarrollo y los conflictos que debe enfrentar, los que logra sostener sin mayor dificultad gracias a sus complejidades y cuestionamientos. Además, resulta innegable la necesidad de encajar esta historia en el MCU, más aún si se considera la cantidad de personajes que este contiene y cómo ellos han logrado una profunda conexión con la audiencia. En ese sentido, la cinta no pierde tiempo en forzar un lazo emocional ficticio, otorgando espacio para que las acciones de la Capitana hablen por sí mismas.

A estas alturas, y luego de una cantidad considerable de películas centradas en superhéroes, resulta un tanto complejo desarrollar una historia de origen fresco y que consiga esquivar acontecimientos que tienden a repetirse cuando se establece el inicio de este tipo de historias. Sin embargo, la construcción narrativa de la película propone una forma diferente al plantear los hechos que conectan y dan vida a la Capitana Marvel, pues los misterios que rodean el pasado de Vers como Carol Danvers no tan sólo están planteados para que el espectador los descubra, sino que se utilizan como herramientas para que la misma protagonista pueda ir desentrañando paulatinamente los secretos que esconde su vida anterior y cómo, de esa forma, podrá encontrar su verdadera identidad. Por lo tanto, el origen de la Capitana se establece como el descubrimiento de un rol forjado a partir de incidentes en diferentes escalas, pero que la han acompañado durante toda su vida hasta desencadenar en el conflicto intergaláctico en el que se ve involucrada.

Si bien, “Capitana Marvel” intenta sostenerse como una cinta unitaria para presentar un nuevo personaje, son innegables los intentos que existen para ensamblar con el resto de cintas antecesoras y el próximo estreno “Avengers: Endgame”, sin embargo, todas las conexiones que se establecen logran ser trabajadas de manera natural, particularmente la dinámica que se genera entre Vers y Nick Fury (Samuel L. Jackson). La química que existe entre ambos actores –y en consecuencia sus personajes– pavimenta el camino para que el relato se mueva con ligereza y, al mismo tiempo, origina los momentos de comedia que alivianan la trama.

Las expectativas que la cinta generó previo a su estreno radican principalmente al tratarse de la primera película Marvel con una protagonista femenina, y es la construcción de su personaje y la interpretación de Brie Larson lo que hace que aquellas dudas se disipen y posicionen a la nueva heroína a la par con sus semejantes masculinos. Por otra parte, la historia está inserta en medio de los años 90 y los guiños a la cultura pop de la época plagan los minutos de metraje, así, la música de Nirvana, No Doubt, R.E.M., entre otros, se encarga de posicionar a los personajes en un entorno que, más allá de lo histórico, apela a la nostalgia, aunque a veces parece un tanto forzado. No obstante, funciona dentro del contexto que se quiere establecer y, a fin de cuentas, le otorga un atractivo ornamental.

A pesar de no tener una propuesta narrativa y de subtexto completamente fresca, “Capitana Marvel” logra posicionarse de manera positiva dentro de las cintas que la anteceden, pues, gracias a la construcción sólida de su protagonista, no deja dudas que es una adición que ensambla sin mayores problemas y que, como producto final, logra ser una cinta que entretiene y cumple con lo necesario para ser parte del ya expandido universo cinematográfico del estudio.

Título Original: Captain Marvel

Director: Anna Boden y Ryan Fleck

Duración: 124 minutos

Año: 2019

Reparto: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Lee Pace, Mckenna Grace, Clark Gregg, Djimon Hounsou, Kenneth Mitchell, Annette Bening, Lashana Lynch