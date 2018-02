Murió el compositor Jóhann Jóhannsson

Talentoso como pocos, con una carrera sólida en la actualidad y un futuro que no podía ser más que prometedor. Lamentablemente, tenemos que informar que el compositor Jóhann Jóhannsson falleció ayer a los 48 años. El músico islandés fue encontrado sin vida en su departamento en Berlín, por causas que se están investigando.

Jóhannsson era un asiduo colaborador de Denis Villeneuve, poniendo su talento musical al servicio de películas como “Prisoners”, “Arrival” y “Sicario”, y también en “The Theory of Everything” de James Marsh, siendo nominado a los premios Oscar por estas dos últimas.

Jóhann Jóhannsson también sería quien se encargaría de la OST de “Blade Runner 2049”, pero no llegó a acuerdo y fue reemplazado por Hans Zimmer. Lo último que escucharemos de él en cine serán los sonidos que puso en “Mary Magdalene” de Garth Davis, la que se encuentra en etapa de post producción y que se estrenará en marzo de este año. Qué en paz descanse este gran talento.