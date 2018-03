Nada da más mala espina que una película comercial que retrata una tragedia reciente. Un drama inspiracional basado en un hecho histórico contado desde la perspectiva de una de las víctimas. Sean guerras, atentados, secuestros o asesinatos, se conocen los riesgos de adaptar estas historias, de cargar con la responsabilidad de hacer justicia a una comunidad que busca reivindicación y a los sujetos que se exponen a ser representados. Muchas veces, en el peor de los casos, terminan siendo manipuladoras y sensibleras, discursivas y correctas, pero es más interesante cuando logran mostrar aristas más humanas dentro de la noticia y el sensacionalismo, acercarse un poco más a la persona afectada y hacernos parte de su experiencia. Y es a esto a lo que apunta David Gordon Green con “Más Fuerte Que el Destino”.

Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal) se nos presenta rápidamente como un hombre común y corriente. Un trabajador de Boston despreocupado, con una familia ruidosa, amigos fiesteros y una ex, Erin (Tatiana Maslany), con quien ha terminado y vuelto varias veces a lo largo del tiempo. En su afán por reconquistarla, le promete ir a apoyarla a la maratón en la que va a participar. Es 2013, el año en el que allí detonaron dos bombas que dejaron muertos y cientos de heridos, y en el atentado Jeff es alcanzado y pierde ambas piernas.

Lo que “Más Fuerte Que el Destino” nos muestra es lo que pasa después: la recuperación de Jeff, su relación con sus cercanos y la forma en que afronta su nueva discapacidad a medida que su imagen es utilizada por los medios para convertirlo en un héroe que represente la tenacidad de su población.

La parte asociada al terrorismo –salvo por una trama menor y un par de escenas– no es el foco de la película y eso se agradece. Es así como se evitan por lo general discursos nacionalistas o morales fáciles (lo que finalmente le jugó en contra a “Patriots Day”, que retrataba el mismo evento) y la película sólo mejora por esta decisión. En lo que se enfoca, en vez, es en el viaje de un hombre a quien la vida le cambió por completo de un momento a otro y cómo su discapacidad afecta a quienes lo rodean, optando así por una aproximación más humana, interesada en las dinámicas entre los personajes.

Cuando la película más funciona es cuando se centra en la relación de los dos protagonistas. Esta es la historia sobre qué hacen Jeff y Erin después de que él pierde las piernas y cómo su relación avanza pesar de su indefinición. Qué pasa cuando él la necesita y ella, culposa, lo ayuda. Cuando él le pide disculpas por no dejarle opción y ella no puede reprocharle nada. Cuando ella pierde la paciencia y le grita, y él se enoja de vuelta porque no siente que merezca que le carguen más peso. Este ir y venir entre ellos es lo más interesante, y aunque no siempre se logre con la sutileza deseada, demuestra que el foco está puesto en el lugar correcto, que esta historia se está tratando con respeto y, más que nada, con humanidad. Que busca que empaticemos con el hombre más que con la víctima y que, por lo mismo, intenta mostrarnos las partes más feas de la tragedia.

En la misma línea, se puntualiza el hecho de que el mismo Jeff no cree tener la fuerza para ser el héroe que su comunidad demanda que sea. Arrebatado, inmaduro y fácil de desmoralizar, dista de la imagen impuesta de héroe, pero ser Boston Strong implica no sufrir, plantar cara a los acontecimientos y ser un ejemplo. Y el conflicto del protagonista es justamente el no poder cumplir y no sentir que deba hacerlo. Muestran el otro lado del símbolo y es lamentable que a veces la película se pise la cola al caer en lo mismo que le critica a la sociedad que lo enaltece. Para una cinta que dicta los peligros de imponer títulos heroicos a ciudadanos comunes, enaltece y victimiza de forma más radical a su protagonista de lo que debería.

“Más Fuerte Que el Destino”, aunque no es tan manipuladora como podría haber sido, es poco sutil y en su ADN tiene una intención inherentemente melodramática que no siempre logra aterrizar, principalmente por un guion que sigue quizás muy esquemáticamente los pasos necesarios para redimir a su personaje y que hemos visto decenas de veces antes. Sin embargo, está dirigida con un poco más de lucidez que el típico tearjerker, y Gyllenhaal y Maslany son lo suficientemente humildes e inteligentes como para llevar el material a algo verdadero. Finalmente, “Más Fuerte Que el Destino” queda como una película que evita caer en los clichés más lamentables que auguraba su concepto, pero que tampoco es tan valiente como para subvertir por completo la premisa de una clase de cine que vanagloria a las víctimas y explota su sufrimiento.

Título Original: Stronger

Director: David Gordon Green

Duración: 119 minutos

Año: 2017

Reparto: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Frankie Shaw, Clancy Brown, Kristen Annese, Owen Burke, Jimmy LeBlanc, Josephine Cooper, Mark Burzenski, Leah Procito, Stephanie Atkinson