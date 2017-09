A los 91 años, falleció el actor Harry Dean Stanton

viernes, 15 de septiembre de 2017

Después de que ayer nos enteráramos del deceso de Frank Vincent, ahora cerramos la semana con otra noticia igual de triste. Y es que hoy, a los 91 años, falleció el también actor norteamericano Harry Dean Stanton, habitual colaborador de David Lynch.

De esta manera lo informó el portal TMZ, donde señalan que el artista murió pacíficamente en un hospital de Los Angeles, presumiblemente ante su avanzada edad.

Con una carrera que comenzó en la mitad de los cincuenta, la trayectoria de Stanton se caracterizó por ponerlo en una serie de brevísimos pero recordados papeles secundarios en películas como “The Godfather II” (1974), “The Last Temptation Of Christ” (1989), “The Green Mile” (1999), “Avengers” (2012), y un sinfín más. También tuvo un gran protagónico en “Paris, Texas” (1984), una notable intervención en “Alien” (1979), y una activa participación en la serie de HBO, “Big Love“.

Además de lo anterior, el también músico trabajó estrechamente con el director David Lynch, apareciendo en las cintas “Wild At Heart” (1990), “Twin Peaks: Fire Walk With Me” (1992), “The Straight Story” (1999) e “Inland Empire” (2006). Sin ir más lejos, Stanton actuó en 5 de los 18 capítulos de la tercera temporada de “Twin Peaks“, la serie de Lynch y Mark Forst que este año volvió y que hace un par de semanas tuvo su final.

El realizador tuvo palabras de despedida para Staton. Revísalas a continuación: